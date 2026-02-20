Conoce a las 26 candidatas que compiten por ser la Reina del Festival de Viña 2026

A pocos días del inicio del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, la tradicional elección de Rey y Reina ya tiene sus protagonistas. El diario La Hora presentó la lista oficial de 26 candidatas que competirán por la corona femenina de la 66° edición, en una votación popular que se extenderá durante los días del certamen a través del sitio www.reyesdelfestival.lahora.cl.

Las líderes de la preferencia popular

Según información preliminar del medio Página 7, Skarleth Labra, representante de Chilevisión, encabeza las preferencias en el reinado femenino, seguida de cerca por Karla Melo, quien compite por Zapping TV y Prensa Chilena. La votación, abierta a todo público, definirá a los ganadores entre una nómina que combina artistas del festival, animadoras, jurado y figuras de la televisión.

Lista completa de candidatas a Reina de Viña 2026

Artistas del Festival:

Mon Laferte

Nmixx

Piare Con P

Joy

Gloria Estefan

Asskha Sumathra

Li Saumet (Bomba Estéreo)

Animadoras y figuras de televisión:

Karen Doggenweiler

Florencia Vial

Skarleth Labra (Chilevisión)

Karla Melo (Zapping TV + Prensa Chilena)

Ignacia Michelson (Visión Plus TV)

Titi García Huidobro (Tevex)

Emily Ceco (Caras TV Argentina)

Majo Cornejo (Competencia México)

María Paz Arancibia (Todo Se Sabe + Vive)

Camila Mainz (TVR)

Alejandra Isaacs Vega (Marga Marga TV + Giro Visual)

Jurado del Festival:

Fátima Bosch

Verónica Villarroel

Carmen Gloria Arroyo

Representantes de competencias internacionales:

María Paláe (Competencia España)

Brenda (Competencia Ecuador)

Rebolú (Competencia Colombia)

Chiara Grispo (Competencia Italia)

Vanilla Ninja (Competencia Estonia)

La votación se encuentra abierta y los resultados preliminares muestran una competencia reñida. En el caso del Rey del Festival, el cantante italiano Matteo Bocelli lidera las preferencias, seguido por el chileno Pablo Chill-E y el colombiano Juanes. La coronación de los nuevos soberanos se realizará durante los días del certamen, en una tradición que cumple más de cuatro décadas de historia.