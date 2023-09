Con casi tres millones de oyentes mensuales en Spotify, el exponente nacional de música urbana Gino Mella logró este jueves agotar dos Movistar Arena en tan solo horas.

Con éxitos como El amor de tu vida, Te exo demenos 🙁 y Anda solita junto a Jairo Vera, Ak4:20 y Best, el cantante de 23 años adelantó la venta de entradas para su primer concierto -agendado para el 17 de noviembre- desde las 18:30 horas a las 12:00 PM de forma exclusiva para los fans que son parte de su canal de difusión en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GINO MELLA 🛒 (@ginomellaa)

En tan solo una hora y fracción, los tickets de la primera fecha se agotaron, por lo que el cantante agradeció en sus redes sociales: “Familia, estoy en shock, se los prometo. Quedé plop como Condorito“.

Ante el primer sold out y la insistencia de sus fanáticos por una segunda fecha, Gino Mella confirmó segunda fecha en el Movistar para el 15 de noviembre, continuando con la dinámica de enviar link exclusivo. Las entradas se volvieron a agotar.

“Segundo sold out, me están webiando. Hicimos historia (…) Tenemos tercera fecha, ya no doy más, se los juro. Van a ver la mejor versión de mí en estos shows. Dios, eres bueno, gracias por hacerme conectar con tanta gente linda”, manifestó.

Al finalizar el día, el músico confirmó una tercera fecha para el 14 de noviembre en uno de los escenarios más cotizados del país, con una capacidad para 15 mil personas.

En un Instagram Live, el cantante urbano adelantó que habrá sorpresas en sus shows y contará con invitados del escenario nacional. Entre sus fanáticos se espera que asista Jairo Vera, Ak4:20, Best, King Savagge o Pablito Pesadilla, referentes urbanos nacionales con quienes ha colaborado en varias ocasiones.

¿Dónde comprar las entradas para Gino Mella – Con el Carro?

Las entradas para el 14 de noviembre, y algunas que se han liberado para el 15 de noviembre, las puedes comprar mediante Puntoticket.

Los valores oscilan desde $12.000 pesos en Tribuna y $80.000 pesos Cancha Vip + M&G con el artista, sin cargo por servicio.