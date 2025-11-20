Comienza la gira mundial de Bad Bunny: Revisa países y fechas de los 57 conciertos

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
(CNN Español) — El músico puertorriqueño Bad Bunny inicia este viernes su gira mundial de 57 shows, en 19 países, con un concierto en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, República Dominicana.
La gira Debí tirar más fotos World Tour se extenderá hasta bien entrado el próximo año. Este 2025 cierra con ocho presentaciones en la Ciudad de México, del 10 al 21 de diciembre. Y, tras la pausa de Navidad y Año Nuevo, la ambiciosa gira continúa en 2026 con un show en Santiago, Chile, el 9 de enero, para concluir con un concierto en Bruselas, Bélgica, el 22 de julio.
En total, Bad Bunny visitará cuatro continentes, con conciertos en ocho países en América, nueve en Europa, uno en Asia y uno en Oceanía. El gran país ausente en la gira: Estados Unidos.
El músico puertorriqueño dijo en septiembre que no incluyó a Estados Unidos en su actual gira de conciertos por temor a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) efectuara redadas entre el público.
Bad Bunny inició la promoción de su álbum Debí tirar más fotos –que la semana pasada obtuvo el premio Latin Gramy 2025 a mejor álbum del año– con una residencia de dos meses en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.
Estos 31 conciertos en San Juan, Puerto Rico, fueron un éxito, atrayendo famosos a las presentaciones y, según algunos economistas, impulsaron la economía de la isla, aportando aproximadamente US$ 200 millones a los ingresos de Puerto Rico.
La nueva gira señala el regreso de Bad Bunny a Europa tras su gira Most Wanted Tour, en 2019. También será la primera vez que la estrella puertorriqueña dará conciertos en Brasil, Australia y Japón.
Madrid es la ciudad que albergará más conciertos en la gira, con 10 shows, seguida de la Ciudad de México, con ocho conciertos; y Medellín y Santiago de Chile, con tres presentaciones cada una.
La gira impuso un récord de venta de boletos para un artista latino, según Billboard, con 2,6 millones de entradas vendidas en menos de una semana.
El diario The Mirror informó que la gira Debí tirar más fotos incluirá en su escenario “La casita”, la escenografía que reproduce una vivienda típica de Puerto Rico y que sirvió de imagen de los videos musicales del álbum Debí tirar más fotos y de la residencia del músico en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.
Algunos usuarios compartieron en X imágenes del ensamblaje de “La casita” en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, República Dominicana, en el que Bad Bunny da inicio a su gira mundial.
Las preventas y ventas de boletos se iniciaron en mayo para la mayoría de las ciudades. De las 26 fechas originales anunciadas en mayo, la demanda obligó a que se abrieran nuevas fechas, alcanzando los 57 shows previstos. Muchas de las fechas anunciadas incluso ya se encuentran agotadas.
Solo el concierto en Tokio permanece sin fecha ni lugar de presentación definidos, salvo que será en marzo y en alianza con la plataforma Spotify.
El sitio web oficial depuertoricopalmundo.com ofrece toda la información sobre la preventa y venta general de entradas de la gira Debí tirar más fotos World Tour. La plataforma Live Nation también es patrocinadora de los conciertos.
La banda puertorriqueña Chuwi será la encargada de abrir los conciertos de Bad Bunny en su gira mundial, según el diario El Nuevo Día.
Chuwi, que fusiona géneros como la comba y la plena con ritmos caribeños contemporáneos, colaboró con Bad Bunny en la canción “Weltita” del álbum Debí tirar más fotos.
