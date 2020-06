El actor, comediante y ex presentador de CNN, D.L. Hughley, anunció que dio positivo por coronavirus después de colapsar en el escenario durante un espectáculo en Nashville.

Hughley, de 57 años, estaba agotado después de trabajar y viajar durante la semana, dijo la publicista Yvette Shearer.

En una publicación de Instagram, Hughley dijo que el diagnóstico positivo se produjo después de que le realizaron una serie de pruebas cuando lo llevaron al Hospital Saint Thomas de Nashville el viernes por la noche, después de su colapso.

“Era lo que ellos llaman asintomático”, dijo Hughley en su publicación. “No tenía síntomas similares a los de la gripe, no tenía dificultad para respirar, no tenía tos, no tenía fiebre baja. Todavía no tengo fiebre. No perdí el olfato o el gusto, aparentemente sólo perdí el conocimiento “.

Dijo que volverá a su habitación de hotel para ponerse en cuarentena durante dos semanas después de salir del hospital.

“Bueno, gracias por sus oraciones y sus buenos deseos, y unos pocos más no me harían daño, así ojalá no desarrolle síntomas. Tal vez esto sea lo peor que me ponga”, dijo.

Sus créditos incluyen The D.L. Hughley Show, The Hughley, Soul Plane y The Comedy Get Down.