Coldplay continúa este viernes y sábado con sus conciertos en Chile tras los shows realizados el martes 20 y el miércoles 21.

Los artistas, intérpretes de populares éxitos como Yellow, The Scientist o Paradise, están de visita en el país en el marco de su más reciente gira mundial, Music of the Spheres.

Las presentaciones se realizan en el Estadio Nacional y los boletos para todas las jornadas fueron completamente vendidos.

¿A qué hora es la apertura de puertas?

Desde la productora del evento, DG Medios, informaron que las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 17:00 horas.

Asimismo, recalcaron que quienes ingresen al recinto deben subir su Pase de Movilidad activo a una página web habilitada desde hace algunas semanas.

¿Cuáles serán los accesos al Estadio Nacional?

El acceso para los sectores Movilidad Reducida, Pacífico Bajo, Pacífico Medio, Pacífico Alto, Codo Sur Vista Parcial y Pacífico Lateral será por Avenida Grecia esquina Avenida Marathon .

. El ingreso a los sectores de Galería y Cancha General Entel será por Avenida Grecia con Pedro de Valdivia .

. El acceso a los sectores de Andes Santander y Cancha Frontal será por Pedro de Valdivia.