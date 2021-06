CNN Chile transmitirá entrevista a Roberto Bravo, el pianista que ha llegado al Chile profundo

En conjunto con la Corporación Cultural Aldea Rural, CNN Chile transmitirá este sábado la entrevista al maestro Roberto Bravo, destacado pianista chileno que ha logrado llegar al Chile profundo.

Tras haber estudiado junto a los maestros Rudolf Lehmann y Claudio Arrau, Bravo continuó sus estudios en el Conservatorio de Varsovia, luego en el Conservatorio Tchaikovsky, para finalmente seguir perfeccionándose con la maestra Maria Curcio en Londres.

Personalmente, sin embargo, ha dicho que su mejor escenario fue cuando tocó en el campamento mientras estaban atrapados los 33 mineros.

Este multifacético artista ha integrado en su repertorio la música popular y a los clásicos Violeta Parra y Víctor Jara.

Su labor social es parte importante de su sello, siempre presente en las comunidades y dedicado a promover jóvenes talentos, como el de Mahani Teave.

En su libro biográfico, La Música como Puente entre el Cielo y la Tierra, escrito por Marcelo Rodríguez Meza, Roberto Bravo comenta: “tú puedes darle una moneda al que no tiene en la calle, pero si ese gesto no va acompañado de un pensamiento amoroso, energético, deseándoles una mejor vida, no sirve de nada“.

La Corporación Cultural Aldea Rural nació en 2008 con el fin de proteger y recuperar lugares patrimoniales de alto valor. Con esta serie de conversaciones, que también ha incluido a Alejandra Urrutia, Mahani Teave y Verónica Villarroel, la corporación busca integrar a los grandes artistas.

Revisa la transmisión en vivo de la entrevista a Roberto Bravo este sábado 12 de junio a las 15:00 horas por Facebook y YouTube de Aldea Rural y las plataformas digitales de CNN Chile.