(CNN) – Peter Bogdanovich, el director nominado al Oscar por películas como “The Last Picture Show” (1971) y “Paper Moon” (1973), cuya vida fuera de la pantalla fue tan colorida como sus películas, falleció este jueves a los 82 años y de causas naturales en su casa de Los Ángeles, según informó su hija a The Hollywood Reporter, y luego confirmó su agente a CNN.

Historiador del cine de renombre, Bogdanovich estaba escribiendo sobre películas cuando dio el salto a la dirección, se mudó a Los Ángeles en la década de 1960 y ascendió de la mano del productor Roger Corman.

Sin embargo, su carrera despegó con la adaptación en blanco y negro de “The Last Picture Show” del autor Larry McMurtry, ambientada en una ciudad de Texas. Siguió con películas como “What’s Up, Doc?” (1972), una comedia emparejando a Barbra Streisand y Ryan O’Neal, y “Paper Moon“, también con O’Neal, y su pequeña hija Tatum, quien ganó el Oscar a la actriz de reparto a los 10 años.

Bogdanovich también fue noticia fuera de la pantalla con sus diversas relaciones, incluida una con la coprotagonista de “Last Picture Show” Cybill Shepherd, quien luego protagonizó su película “Daisy Miller“. El director también salió con la modelo de Playboy convertida en actriz Dorothy Stratten, quien apareció en su película de 1981 “They All Laughed” (1981), antes de ser asesinada por su esposo, Paul Snider.