(CNN) — La galardonada actriz Cicely Tyson, ícono del escenario y la pantalla que rompió las barreras para las actrices negras en Estados Unidos con una dignidad incomparable, murió el jueves, confirmó a CNN su representante de toda la vida, Larry Thompson.

Tenía 96 años. Un comunicado de la familia no reveló la causa de la muerte.

La actriz relató su dilatada carrera en su primer libro de memorias, Just As I Am, que se publicó el martes.

Tyson encarnaba a las mujeres negras estadounidenses que exigían atención y, más que eso, respeto. Interpretó a ex esclavas, íconos de los derechos civiles, comuneras, madres y otras mujeres, aportando una sensación de profundidad, nobleza y gracia a cada personaje.

Lee también: Le salió competencia a Emma Corrin: Foto de Kristen Stewart como princesa Diana sorprende por su parecido

Su filmografía incluye algunas de las películas y programas de televisión más famosos con mujeres negras en papeles importantes: Sounder (1972), The Autobiography of Miss Jane Pittman (1974), Roots (1977), The Marva Collins Story (1981), Las mujeres de Brewster Place (1989) y The Help (2011).

Sin embargo, dijo que su logro más importante ocurrió en 2016 cuando el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla de la Libertad.

“En su larga y extraordinaria carrera, Cicely Tyson no solo se ha superado como actriz, ha marcado el rumbo de la historia“, dijo Obama ese día.

Tyson describió ese momento como “lo más importante que me pudo pasar”.

Lee también: Cloris Leachman, actriz ganadora de un Emmy, murió a los 94 años

“Soy una de tres hijos, crecí en el área que ahora se conoce como El Barrio y que era el East Side (de Nueva York)”, le dijo al presentador de televisión Steve Harvey. “Llegar de allí a la Casa Blanca con el primer presidente negro… para ponerme esa medalla al cuello: ¿a dónde puedes ir desde allí?”.

Tyson siguió actuando hasta bien entrados los 90 años y le dijo a la revista Time que no tenía planes de jubilarse.

“Tenemos que honrar este bendito regalo que tenemos. Eso es lo que te mantiene en movimiento. Mantiene tu mente fluida, tu corazón, todo tu ser”, dijo Tyson, entonces de 94 años. “No puedes simplemente detenerte, porque ese será tu fin”.