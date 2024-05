Fan de 64 años iba a show de Coldplay y quedó a medio camino por molestias de artrosis: Chris Martin la vio y la llevó en su auto

(CNN) – Saundra Glenn ya era fan de Chris Martin, líder de Coldplay, antes de que él le diera un aventón en vehículo.

En una entrevista concedida a la BBC, Glenn, de 64 años, contó que se dirigía al festival de música Big Weekend de Radio 1, cuando la artrosis y “una cadera derecha tambaleante” le obligaron a interrumpir su marcha de camino a la taquilla de accesibilidad del evento.

Mientras descansaba apoyada en una reja un Mercedes negro se detuvo a su lado y una mujer en el interior del vehículo se ofreció a llevarla.

“Se abre la puerta y dije: ‘Oh, es Chris Martin, no puedo entrar junto a él’ y me dicen: ‘Sí, puedes’“, contó Glenn al medio inglés.

La mujer admitió que, antes del encuentro, se había planteado volver a casa para ver el concierto por televisión.

That moment when Chris Martin @Coldplay saw me struggling to walk, stopped and gave me a lift to #BBC Accessible.

We had a lovely chat too. Plus he likes #Luton.

I loved his #song for us.

What a booming amazing time. And what a decent bloke ❤️#BigWeekend#SeeMyLuton pic.twitter.com/BgQooFXcWe

— Saundra Glenn 💙 (@OfficialSaundra) May 26, 2024