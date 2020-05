La serie española Élite de Netflix lanzó su tercera temporada llena de suspenso, crímenes y pasión. Ahora todo parece indicar que habrá una temporada más, pero que tomará un rumbo distinto, pues en la historia la mayoría de los personajes se graduó del colegio.

A través de su cuenta de Twitter, la plataforma de streaming publicó un video con el detrás de cámaras de esta última entrega que, al parecer, no contará con varios de sus icónicos personajes en una próxima temporada.

En el registro se ven las últimas escenas de los actores Ester Expósito, Danna Paola, Álvaro Rico, Mina El Hammani y el chileno Jorge López, quienes interpretan a Carla, Lucrecia, Polo, Nadia y Valerio, respectivamente.

Si bien no es una información 100% confirmada, los actores se despidieron entre lágrimas, flores, abrazos y besos. “Fue un verdadero placer trabajar con ustedes”, dijo la cantante y actriz mexicana Danna Paola a sus compañeros de elenco.

Por el momento se sabe que, tras dejar Élite, Ester Expósito participará de la próxima serie española de Netflix, Alguien tiene que morir. Por su parte, Rico será parte de Alba en Antena3, Mina El Hammani estará en el reboot de El Internado, y Danna seguirá trabajando en la serie mexicana La Doña.

Go behind the scenes of Elite Season 3 as Ester, Danna, Alvaro, Mina, and Jorge say goodbye pic.twitter.com/ACZgpEI2Ps

— Netflix (@netflix) May 19, 2020