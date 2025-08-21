“Lo decreté”: Fan chilena relata cómo Chayanne la invitó a bailar en su primer show en el Movistar Arena

El primer concierto de la residencia de Chayanne en Santiago dejó un comentado momento: la elección de Cindy, una fan, para subir al escenario y bailar junto al cantante. En conversación exclusiva con CNN Chile, contó cómo vivió la experiencia.

El primer concierto de la residencia de Chayanne, en el marco de su tour Bailemos Otra Vez, dejó un momento inolvidable: la elección de una fanática chilena para subir al escenario y bailar junto al artista.

Cindy, la afortunada, contó a CNN Chile que aún no logra asimilar la experiencia.

“Te voy a contar algo. Yo ayer imaginaba, soñaba… ‘Capaz que me saque a bailar’. Te juro que lo pensaba de verdad. Dije: ‘Lo voy a decretar’. ¡Y pasó!”, relató, emocionada. “Cuando me agarraron la mano, pensé todo el rato que estaba soñando”.

El momento tuvo un significado especial: el regalo de cumpleaños de su esposo fue precisamente la entrada para el show.

“Me lo dio en noviembre, y recién hoy día lo hice realidad… ¡Y fue con todo!”, agregó, entre risas.

El encuentro con el ídolo latino

Durante la conversación a las afueras del recinto, Cindy también reveló el breve diálogo que tuvo con el cantante puertorriqueño.

“Me dijo: ‘Mírame’ (risas). Yo estaba toda nerviosa y él: ‘Gracias por venir’. Y yo solo le dije: ‘¡Gracias a ti!’. Estoy feliz, muy feliz”.

Respecto al momento de la elección, confesó que no estaba cerca de la pasarela central, pero no perdió la fe.

“Estaba bien atrás. Obvio que uno piensa: ‘Van a sacar a las de adelante’”, comentó. “Y de repente, un chico que estaba al lado me agarra el brazo y me lleva al escenario. Fue como: ‘¡Es de verdad!‘”.

Lee también: Organización animalista pide a Chayanne renombrar su canción “Torero” por aludir a una práctica “cruel y desfasada”

El episodio se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, no solo por la sorpresa, sino por la intensidad de la emoción.

“Cumplí un sueño, de verdad. Todavía estoy tiritando… y aún no lo creo”, expresó.

Chayanne en Chile 2025: Las próximas fechas

El tour Bailemos Otra Vez continúa en el Movistar Arena con funciones totalmente agotadas para los días 20, 21, 23, 27 y 28 de agosto, además del 1, 3 y 4 de septiembre.

El ciclo, en tanto, marca el regreso de Chayanne a Chile con una residencia de 8 noches que combina grandes éxitos y estrenos recientes.