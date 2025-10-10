Charly García: estrena “In the City” junto a Sting en una histórica colaboración

Una colaboración inédita que une el sonido porteño con la elegancia del rock británico.

Este jueves 9 de octubre, el músico argentino Charly García, de 73 años, estrenó su nueva canción “In the City”, en colaboración con el reconocido vocalista y bajista, Sting.

El sencillo, compuesto por García junto al guitarrista Dominic Miller —colaborador habitual de Sting y compatriota del argentino— y el baterista Diego López de Arcaute, fusiona influencias musicales de ambos artistas, reflejando la esencia porteña y el estilo británico que los caracteriza.

Miller, quien ha trabajado con figuras como Phil Collins, The Pretenders, Rod Stewart, Peter Gabriel y Sheryl Crow, destacó la relevancia personal de este proyecto:

“Es increíble haber tocado con todos estos artistas, pero tocar con Charly se siente diferente. Después de esta experiencia, no me importa más nada”, declaró el guitarrista.

La masterización estuvo a cargo de Ted Jensen en Sterling Sound, el mismo ingeniero que hace 42 años trabajó en el emblemático álbum de García Clics Modernos. Las grabaciones del músico argentino se realizaron en Buenos Aires bajo la producción de Matías Sznaider, mientras que las partes de Sting y Miller fueron registradas en Permanent Waves Studios, dirigidas por Tony Lake.

Sobre la colaboración, Charly expresó su entusiasmo en una entrevista con Rolling Stone:

“Todavía no caigo de la emoción de que un artista de la talla de Sting, a quien siempre tuve presente en mi vida, participara con tanta buena onda y predisposición. Al ver el video o escuchar la canción con amigos no dejo de sorprenderme. Espero que la gente lo disfrute tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo”.

El video del sencillo utiliza la ciudad como elemento central: muestra a Charly García recorriendo Buenos Aires en taxi bajo la dirección de Belén Asad, mientras que las escenas de Sting fueron filmadas en Grand Central Station y Walker St. & Cortlandt Alley, en Nueva York, bajo la dirección de Maximilian Stafford. Esta última esquina lleva el nombre de Charly García desde noviembre de 2023, al cumplirse 40 años del lanzamiento de Clics Modernos.

Por su parte, Sting compartió su admiración por el proyecto:

“Soy un inglés en Nueva York, y me encanta la ciudad. Claro que me iba a atraer una canción que ensalce su encanto y sus virtudes”, comentó a Rolling Stone.

Revisa el video Aquí