Charli XCX se unirá al elenco de “A Tree Is Blue”, el debut directorial de Dakota Johnson

La artista británica Charli XCX se encuentra en conversaciones para unirse al elenco de A Tree Is Blue, la ópera prima como directora de la actriz Dakota Johnson.

Según informó The Hollywood Reporter, la cantante de “Brat” podría integrarse a un reparto que ya cuenta con Jessica Alba, en lo que representa la expansión continua de su carrera actoral tras sus recientes participaciones en cine y televisión.

Proyección cinematográfica

Este proyecto se suma a la creciente presencia de Charli XCX en la industria cinematográfica, donde próximamente aparecerá en The Moment, la nueva producción de A24 que cuenta con Kylie Jenner en su elenco.

La cantante ha asumido un número creciente de papeles como actriz en los últimos años, consolidando su transición hacia la interpretación. Mientras Johnson asume por primera vez las riendas como productora y directora, los detalles argumentales de la cinta se mantienen en reserva.

La carrera dual de Charli XCX entre la música y el cine evidencia su versatilidad artística, posicionándola como una figura emergente en ambos ámbitos creativos.