“El gran malón de la reina” es el concierto homenaje que las más reconocidas orquestas y bandas de la nueva ola chilena rendirán a la llamada “reina de la música tropical”, Magaly Acevedo, quien celebrará 45 años de carrera artística el próximo domingo 24 de julio en el Teatro Caupolicán.

Se trata de un encuentro musical que convocará a varias de las principales agrupaciones que dieron vida a la Nueva Ola, entre la década del 60 y 70 en Chile. Un fenómeno que marcó la historia musical del país con cantantes y bandas que llegaron a ser súper ventas y lograron posicionar sus estilos al alero de la radio y la televisión de la época, cimentando además las bases del pop y el rock chileno y latinoamericano.

De esta manera se presentarán Los Ramblers, Paisandú (Los Iracundos), Los golpes y la Orquesta Huambaly, entre otros, además de la presentación de Acevedo. La idea, cuentan los organizadores del espectáculo, “es traer emociones y recuerdos a la mente de la fanaticada de aquellos años, pero también a los seguidores más contemporáneos que se han identificado con cada uno de los repertorios históricos de estos artistas íconos en Latinoamérica”.

“Cuando era niña estaba de moda la música de estos artistas. Yo los conocí gracias a mis padres que siempre asistían a lugares como el Parque Rosedal de Gran Avenida, que era una quinta de recreo que se transformaba en punto de encuentro de la bohemia santiaguina de ese entonces. Con el tiempo me fui motivando con la música y todos esos grandes artistas locales y extranjeros que hasta allí llegaban. Ahí me propuse que sería una reina de la música y ese concepto lo he llevado siempre”, señaló Magaly Acevedo

Las entradas del evento se encuentran a la venta a través del sistema Punto Ticket.