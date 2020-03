La batalla por tener el mejor contenido online está desatada hace mucho y se lidera, no necesariamente en una galaxia lejana, pero se hace el intento de llegar con las mejores historias.

Durante octubre del año pasado fue lanzada en Estados Unidos la plataforma de Disney Plus, la que para su fecha de estreno llegó con la serie The Mandalorian, la que se convirtió en un rotundo éxito entre los fanáticos de la saga de Star Wars.

En febrero, los seguidores aun disfrutan de la última temporada de Star Wars: The Clone Wars. Dos producciones que vienen de la mano de Disney y que siguen manteniendo expectantes a los admiradores de los Jedi.

Lee también: Leer en cuarentena: Alternativas gratuitas y legales para descargar libros electrónicos

Sin embargo, las historias no se detienen. De acuerdo a un reporte de The Illuminerdi, se ha filtrado la sinopsis de una nueva producción, que está ligado a la historia de Rogue One, trayendo de regreso al capitán Cassian Andor, interpretado por el mexicano Diego Luna.

Según el medio, la nueva entrega estaría ligado al genero del espionaje, agregando una gran dosis de ciencia ficción.

“Sigue las aventuras del espía rebelde Cassian Andor durante los años formativos de la Rebelión y antes de los eventos de Rogue One: A Star Wars Story. Diego Luna regresará al papel de Andor, que él origino en la película del 2016. El emocionante thriller de espías explorará historias llenas de espionaje y misiones atrevidas para restaurar la esperanza a una galaxia en las garras de un Imperio despiadado”, destacó el portal de cine.

Alan Tudyk regresará como el droide K-2SO para unirse a Diego Luna. Además, ya se adelantó a través del sitio oficial de Star Wars, que las filmaciones comenzarán en octubre, por lo que se estipula que la nueva serie tendría su fecha de estreno durante el segundo semestre del 2021.