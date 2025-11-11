La verdad tras la escena de sangre de cerdo en “Carrie”, el clásico de Stephen King: “Fue terrible” de filmar

A casi cinco décadas del estreno de “Carrie”, la actriz Sissy Spacek confesó lo difícil que fue soportar la sangre falsa en la escena más famosa del filme.

(CNN) — Para muchos fans, la escena en que le arrojan sangre a Sissy Spacek en Carrie es legendaria. Para la actriz, en cambio, es el recuerdo de lo “horrible” que fue rodarla.

De cara al 50° aniversario de la película de 1976, basada en la novela homónima de Stephen King, Spacek habló con Entertainment Tonight sobre la ya icónica secuencia.

En la película, Spacek interpretó a una estudiante de secundaria acosada, con habilidades telequinéticas que se desatan a lo largo de la historia.

Sin embargo, estas explotan en un arranque de furia asesina tras un episodio extremo de bullying: ser empapada con sangre de cerdo tras haber sido elegida reina del baile de graduación.

Y al respecto, hubo un detalle que Spacek no olvidó: “Lo pegajosa que es la sangre falsa en el cine”, dijo Spacek. “Fue terrible, terrible, terrible”.

Pese a ello, recordó con cariño el trabajo junto a sus compañeros de reparto (Nancy Allen, Betty Buckley, Amy Irving y John Travolta) y el director Brian De Palma.

“Es maravilloso poder trabajar con gente que realmente ama lo que hace”, señaló.

Spacek aparece actualmente en la elogiada película Die My Love, dirigida por Lynne Ramsay y protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson.

La actriz también reflexionó sobre por qué Carrie sigue conectando con el público: “Esa etapa es un periodo de muchísimos cambios y todas, de una u otra forma, llevamos una Carrie dentro”.

“Todos tenemos una adolescente herida. Es una época muy dura”, añadió. “Crecer es difícil. Y es, en cierto modo, devastador. Esa película tocó una fibra muy sensible”.

Amazon MGM Studios prepara ahora una serie de Carrie, desarrollada a partir del material original y a cargo de Mike Flanagan, creador de Midnight Mass para Netflix y director de Doctor Sleep, la secuela de El Resplandor.

Spacek aseguró que estará atenta para verla.