Cultura Viña 2026

Carolina Arregui lidera emotivo homenaje a Tito Noguera en la primera noche del Festival de Viña 2026

Por CNN Chile

23.02.2026 / 00:48

{alt}

Tras la Competencia Internacional, la actriz subió al escenario de la Quinta Vergara para recordar a su colega y amigo, destacando su legado como "maestro" de generaciones y su luz eterna sobre el espectáculo chileno.

La primera jornada del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo un momento de alta carga emocional cuando Carolina Arregui protagonizó un sentido homenaje al fallecido actor Tito Noguera.

Según reportó Mega, la intérprete se tomó la palabra en la Quinta Vergara para recordar a quien fuera su colega en innumerables producciones, poco después de que finalizara la competencia internacional.

Las palabras de la actriz

“Un gran aplauso para él”, solicitó Arregui al público, antes de dirigirse directamente al animador Rafael Araneda para expresar su admiración: “Rafa, quiero decirte que Tito fue un verdadero maestro para todos nosotros”.

Visiblemente emocionada, la actriz agregó: “Recordarlo en este escenario es realmente muy emocionante, tuve la suerte de trabajar muchas veces con él y siento que Tito hoy es una estrella que nos ilumina con toda su luz”.

DESTACAMOS

Cultura ¿Cuántos se han llevado la Gaviota de Platino en los 65 años de historia del Festival de Viña? Conócelos acá

LO ÚLTIMO

Cultura Matteo Bocelli asistió a misa en Viña del Mar antes de su show en el festival: "El Señor viene antes que cualquier cosa"
"Fome y más de lo mismo": Kramer no logra conquitar al público de redes sociales con su rutina en Viña 2026
Carolina Arregui lidera emotivo homenaje a Tito Noguera en la primera noche del Festival de Viña 2026
El mensaje a José Antonio Kast durante la rutina de Bombo Fica en el Festival de Comedia
"Ustedes hoy son mi país": Gloria Estefan emociona en Viña 2026 con "Cuba Libre", subiendo a José Antonio Neme al escenario
Un monstruo rendido le brinda a Gloria Estefan las gaviotas de plata y oro en Viña 2026