Carolina Arregui lidera emotivo homenaje a Tito Noguera en la primera noche del Festival de Viña 2026

La primera jornada del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo un momento de alta carga emocional cuando Carolina Arregui protagonizó un sentido homenaje al fallecido actor Tito Noguera.

Según reportó Mega, la intérprete se tomó la palabra en la Quinta Vergara para recordar a quien fuera su colega en innumerables producciones, poco después de que finalizara la competencia internacional.

Las palabras de la actriz

“Un gran aplauso para él”, solicitó Arregui al público, antes de dirigirse directamente al animador Rafael Araneda para expresar su admiración: “Rafa, quiero decirte que Tito fue un verdadero maestro para todos nosotros”.

Visiblemente emocionada, la actriz agregó: “Recordarlo en este escenario es realmente muy emocionante, tuve la suerte de trabajar muchas veces con él y siento que Tito hoy es una estrella que nos ilumina con toda su luz”.