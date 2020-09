La ex senadora Carmen Frei y la actual legisladora Ximena Rincón cuestionaron la decisión del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) no incluyera dentro de sus proyectos a la serie Magnicidio, el asesinato del presidente, la que aborda el asesinato del ex presidente Eduardo Frei Montalva.

A través de una carta firmada por ella y sus tres hijos, la ex legisladora democratacristiana sostuvo que “lamentamos profundamente que, por segundo año consecutivo, una mayoría circunstancial del CNTV decidiera no aprobar el proyecto” de Pablo Díaz del Río.

“Tenemos el convencimiento más profundo que esta historia merece sea relatada y conocida por nuestro país”, señalaron en el documento y cuestionaron que “es evidente el bloque político que ha sufrido esta obra. Este veto queda en evidencia, según consta en las actas de las votaciones por dos años consecutivos, donde todos los consejeros de derecha del CNTV no otorgaron un solo voto”.

Lee también: Aislado en el área de salud y sin visitas: Así vive Martín Pradenas en la Cárcel de Valdivia

Es por lo anterior que argumentaron que la decisión “no obedece a razones técnicas, sino más bien a otros tipo de consideraciones”.

Finalmente, zanjaron que “era esperable que los representantes de sectores de derecha no votaran a favor de este proyecto, siempre han minimizado las violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo, agradecemos a quienes han apoyado la iniciativa y lamentamos en especial las explicaciones esgrimidas por el Sr. Genaro Arriagada para no entregar su respaldo”.

En tanto que la senadora Rincón expresó que “la no promoción a la serie el Magnicidio, el asesinato del presidente, que se basó en el libro de Carmen Frei, es algo que debe explicarse, no bastan las razones técnicas. Y el país merece una explicación. De acá el apoyo a la familia Frei, a Carmen Frei, a los hijos y los nietos”, concluyó.