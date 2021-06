2017 fue el año en que explotaron públicamente las denuncias de abuso sexual contra Harvey Weinstein, el ex productor de Hollywood con el que se inició el movimiento #MeToo y con el quedaron al descubierto diversas práctica sistemáticas de acoso y otro tipo de agresiones contra mujeres en la industria.

Este caso fue expuesto en los relatos e investigación realizada por The New York Times, historia que las periodistas Jodi Kantor y Megan Twohey resumieron y contaron en el libro She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement.

Publicación en la que se basará la película She Said que protagonizará Carey Mulligan y produce Brad Pitt, según confirmó el medio especializado Entertainment Tonight.

Lee también: Nuevo adelanto de “Loki” reveló el género del personaje y puso fin al debate

La actriz de Promising Young Woman y An Education le daría vida en la pantalla a Twohey, mientras que Kantor sería Zoe Kazan (Ruby Sparks y The Big Sick).

La cinta narraría la investigación que realizaron las periodistas para exponer los abusos que cometió el otrora productor.

De acuerdo a lo publicado por el citado medio, la película entraría en unos meses a iniciar su rodaje (en el verano de EE.UU.) y estaría a cargo de Maria Schrader (Unorthodox).

Weinstein fue condenado en marzo del 2020 a 23 años de prisión por los delitos sexuales contra Miriam Haley, ex asistente de producción de televisión a la que el obligó a tener sexo oral en 2006; y Jessica Mann, ex actriz que fue abusada en 2013.