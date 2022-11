The Crown está de vuelta, y con ella un sinfín de episodios históricos que se mezclan con la ficción. Esta combinación puede ser un deleite dramático para los seguidores de la serie, pero también puede causar confusión: ¿qué partes son ciertas y cuáles son inventadas para enriquecer el guion?

Tal vez una de las escenas más sorprendentes de la quinta temporada estrenada en Netflix es el “Camillagate”, la íntima conversación telefónica entre el entonces príncipe Carlos y su amante (hoy esposa), Camilla Parker Bowles. Este es uno de los casos donde la realidad parece superar a la ficción.

La escena muestra a Carlos y Camilla hablando sobre lo mucho que se necesitan el uno al otro, usando metáforas que resultaron controversiales al salir a la luz. La escena ocurre cuando él aún está casado con Diana. En la serie, dicha conversación es interceptada por un aficionado a la radio, quien lleva la cinta al Daily Mail para venderla.

La serie muestra que el periódico compra la grabación, pero decide no publicarla inmediatamente, ya que no quieren ser responsables de un divorcio en la realeza. Sin embargo, una vez que Carlos y Lady Di anuncian su separación, el medio británico publica la transcripción.

¿Cómo ocurrió la conversación realmente?

La conversación recreada en la serie ocurrió en diciembre de 1989, en vísperas de la Navidad, cuando Carlos llamó a Camilla desde la casa de su amiga Anne Grosvenor, la duquesa de Westminster.

Algunos periódicos londinenses publicaron una transcripción completa en enero de 1993.

Mientras Carlos aún estaba casado con la princesa Diana (se separaron en 1992), Camilla lo estaba de Andrew Parker Bowles, de quien se separó en 1995.

Pese a que algunos aspectos de la escena son ficticios -como el hecho de que haya sido Andrew Parker Bowles quien contestó el teléfono-, el intercambio entre Carlos y Camilla fue recreado íntegramente en The Crown.

En la charla, Carlos se compara a sí mismo con un tampón, lo que ha llevado a que el episodio sea también conocido como “Tampongate”.

¿Quién la filtró?

Una de las versiones dice que fue un amateur aficionado a la radio quien se topó accidentalmente con la llamada telefónica, usando un equipo de exploración de alta tecnología.

Sin embargo, otros encuentran sospechoso que la grabación haya salido a la luz solo un mes después que se conociera sobre una llamada privada entre Lady Di y James Gilbey, heredero de Gilbey’s Gin. Esto plantearía la posibilidad de que las agencias británicas de inteligencia hayan participado en la grabación de las conversaciones y las hayan filtrado a la prensa.

La transcripción

Carlos: ¿Qué hay de mí? El problema es que te necesito varias veces por semana.

Camilla: Mmmmm. Yo también. Te necesito toda la semana. Todo el tiempo.

Carlos: Oh, Dios. Viviré dentro de tus pantalones o algo así. ¡Sería mucho más fácil!

Camilla: ¿En qué te vas a convertir, en un par de bragas? Oh, vas a volver como un par de bragas.

Carlos: O, Dios no lo quiera, un tampón. ¡Qué suerte la mía!

Camilla: ¡Eres un completo idiota! Oh, qué maravillosa idea.

Carlos: Qué suerte ser arrojado por un lavabo y seguir y seguir girando para siempre en la parte superior, sin bajar nunca.

Camilla: ¡Oh, cariño!

Carlos: Hasta que llegue el próximo.

Camilla: Tal vez podrías volver como una caja.

Carlos: ¿Qué tipo de caja?

Camilla: Una caja de tampones, para que puedas seguir.