Cami Gallardo y Princesa Alba sorprenden en la apertura del Festival de Viña 2026

La primera jornada del Festival de Viña del Mar 2026 comenzó con una sorpresa que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Tras una emotiva versión de Nico Ruiz de “Los Momentos”, de Eduardo Gatti, Cami Gallardo interpretó con potencia “Si Somos Americanos” de Rolando Alarcón, generando una ovación en la Quinta Vergara.

Luego, Princesa Alba subió al escenario para interpretar un mix de “Conga” de Gloria Estefan, acompañada de bailarines y una puesta en escena vibrante.

#Viña2026 Grande Princesa Alba, que seca Karen ella lo es todo Rafa es Rafa no más. Ella podría animar sola y la apoyaría igual 🤭🤭🤭🤩🤩🤩🤩😎😎😎👑👑👑👑👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/VyFkg5LUjm — Cristian Retamales (@CristianReta03) February 23, 2026

El inicio de la fiesta

El homenaje a los clásicos chilenos y la fusión con ritmos latinos marcaron el tono de la noche. Tras estas presentaciones, los animadores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler hicieron su entrada triunfal con un despliegue de bailarines y resplandor, dando inicio oficial a la 65ª edición del certamen.

El público, expectante, recibió con entusiasmo a los conductores, quienes liderarán las seis noches del festival más importante de Latinoamérica.