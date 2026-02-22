Cami Gallardo y Princesa Alba sorprenden en la apertura del Festival de Viña 2026
Por CNN Chile
22.02.2026 / 21:59
La noche inaugural del certamen tuvo un inicio emotivo con la interpretación de "Los Momentos" de Eduardo Gatti, seguido de una poderosa versión de "Si Somos Americanos" a cargo de Cami Gallardo y un mix de "Conga" de Gloria Estefan por Princesa Alba.
La primera jornada del Festival de Viña del Mar 2026 comenzó con una sorpresa que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Tras una emotiva versión de Nico Ruiz de “Los Momentos”, de Eduardo Gatti, Cami Gallardo interpretó con potencia “Si Somos Americanos” de Rolando Alarcón, generando una ovación en la Quinta Vergara.
Luego, Princesa Alba subió al escenario para interpretar un mix de “Conga” de Gloria Estefan, acompañada de bailarines y una puesta en escena vibrante.
El inicio de la fiesta
El homenaje a los clásicos chilenos y la fusión con ritmos latinos marcaron el tono de la noche. Tras estas presentaciones, los animadores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler hicieron su entrada triunfal con un despliegue de bailarines y resplandor, dando inicio oficial a la 65ª edición del certamen.
El público, expectante, recibió con entusiasmo a los conductores, quienes liderarán las seis noches del festival más importante de Latinoamérica.