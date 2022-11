C. Tangana volverá a Chile para presentarse en el Movistar Arena el próximo martes 29 de noviembre, en el marco de su gira “Sin Cantar ni Afinar LATAM Tour 22″. Esta sería la segunda vez de El Madrileño en el país tras presentarse en el Festival Fauna durante marzo de este año.

Esta vez con un show de larga duración repasará sus grandes éxitos musicales, como “Antes de Morirme”, “Tú Me Dejaste de Querer”, “Demasiadas Mujeres” y “Comerte Entera”. Si eres fanático de C. Tangana hay buenas noticias, aún quedan entradas disponibles para asistir el concierto y si aún no conoces a este artista es una buena oportunidad para disfrutar la balada flamenca en vivo.

¿En dónde conseguir las entradas?

Se encuentran disponibles en el sitio de PuntoTicket. Las entradas están ubicadas el sector de “Cancha“, que cuesta $51.750, y en “Silla de Ruedas/Acompañante”, las que tienen un valor de $34.500.

En el caso de contar con los tickets, las puertas en el Movistar Arena se abrirán a partir de las 18:00 horas y el show está programado a las 21:00.

La combinación perfecta en momentos diferentes ¡@omarapollo y @c_tangana llegan a nuestro país para un show directo al corazón! 🎟️ Entradas en @puntoticket pic.twitter.com/KN0lmp8Zmr — LollaCL (@lollapaloozacl) November 21, 2022

Recientemente en los premios Grammy Latino fue el tercer artista con más nominaciones, en la categoría álbum del año y en grabación del año con la canción Te Olvidaste junto a Omar Apollo. Y en conjunto con el artista Jorge Drexler, obtuvieron el premio a mejor canción del año con el éxito Tocarte.