Abogado de Britney Spears, Mathew Rosengart, deja de representar a la cantante tras finalizar litigio por su tutela

(CNN) — Mathew Rosengart, el abogado litigante que ha representado a Britney Spears durante los últimos tres años y que abogó con éxito por su liberación de una tutela ordenada por un tribunal, se separa de la cantante, según una fuente con conocimiento directo del asunto.

La dimisión de Rosengart se produce cuando se han resuelto todos los litigios relativos a la antigua tutela de Spears, lo que ha restablecido la independencia de la estrella del pop y la ha liberado del sistema testamentario.

Hace dos meses, bajo la representación de Rosengart, Spears llegó a un acuerdo con su distanciado padre, evitando un juicio potencialmente acalorado y concluyendo su polémica disputa sobre los honorarios legales que había persistido más allá del fin de su tutela en noviembre de 2021.

Con el acuerdo alcanzado y todos los demás cabos sueltos relacionados con el litigio de Spears finalizados, Rosengart, que es socio con sede en Los Ángeles del bufete Greenberg Traurig, pasa a centrarse en su pesada carga de casos para otros clientes, dijo la fuente.

En el momento del acuerdo, Rosengart dijo a CNN: “Ha sido un honor y un privilegio para nosotros representar, proteger y defender a Britney Spears”, calificándola de “ícono y artista brillante y valiente de proporciones históricas y épicas”.

En la actualidad, Rosengart no respondió a la solicitud de comentarios de CNN sobre el fin de su relación laboral con Spears.

Spears contrató a Rosengart -ex fiscal federal- en el verano de 2021, después de haber estado trabajando con un abogado de oficio durante la mayor parte de su tutela, a la que fue sometida en 2008.

Rosengart surgió como una figura clave en el esfuerzo de Spears por poner fin a su tutela. Ella le ha atribuido con frecuencia el mérito de protegerla y restablecer sus libertades civiles. El padre de Spears, Jamie Spears, actuó como curador de la cantante durante la mayor parte de sus 13 años de duración, supervisando las finanzas y las decisiones médicas de su hija adulta.

En junio de 2021, Spears dio un testimonio explosivo ante el tribunal, suplicando al juez que la liberara de la tutela, que según ella era “abusiva”.

“Sólo quiero recuperar mi vida. Han pasado 13 años y ya es suficiente”, dijo Spears al juez, alegando que fue obligada por su management y su padre a salir de gira contra su voluntad, que no podía tomar café, que le ponían un litio que la hacía sentir “borracha” y que no le permitían casarse o tener un bebé, como ella deseaba.

En julio de 2021, Spears testificó de nuevo, haciendo una súplica entre lágrimas al juez para que retirara a su padre de su tutela, lo que llevó a la decisión del tribunal de conceder a Spears su propio abogado. Ella contrató a Rosengart para litigar su caso.

A los dos meses de trabajar con Rosengart, el tribunal suspendió al padre de Spears como su curador, y finalmente puso fin a la curatela menos de dos meses después.

Rosengart -que también ha representado en asuntos legales a figuras de Hollywood como Sean Penn y Steven Spielberg- fue aclamado como un héroe por las legiones de partidarios de #FreeBritney, convirtiéndose en una figura importante a lo largo de la saga legal. Mientras el caso de Spears cautivaba al mundo, el abogado era objeto frecuente de memes y publicaciones virales en las redes sociales, apodado por algunos fans como “RosenGod”.

Spears y Rosengart mantienen una estrecha relación que es atípica de las relaciones habituales entre abogado y cliente.

Cuando Rosengart fue contratado en julio de 2021, Spears publicó en su Instagram: “Ahora con representación real hoy… Me siento AGRADECIDA y BENDECIDA !!!!”. En febrero de 2022, la estrella compartió una foto de los dos con trajes rosas a juego, escribiendo: “Este hombre ha dado un giro a mi vida”.

En las memorias de Spears, The Woman in Me, que se publicaron el año pasado, escribió que la estrategia legal de Rosengart la llevó a la victoria en los tribunales. “Me dijo que yo merecía el mérito de lo ocurrido”, escribió Spears en el libro.

Desde que se puso fin a su tutela, Spears publicó sus memorias y ha lanzado dos sencillos, Hold Me Closer con Elton John y Mind Your Business con will.i.am. También se casó y se divorció del preparador físico y actor Sam Asghari.

A lo largo de la batalla legal de Spears, se hicieron muchas acusaciones contra su padre en expedientes judiciales relacionados con el mal uso financiero y el abuso de su papel como curador. El mayor de los Spears siempre ha mantenido que no hubo ninguna fechoría por su parte, afirmando que el tribunal aprobó cada paso de la curatela.

Cuando Spears llegó a un acuerdo con su padre el pasado mes de abril, su abogado, Alex Weingarten, declaró a CNN que “le hubiera gustado tener un juicio para que se supiera la verdad”.

“A Jamie nada le gustaría más que revelar todos los detalles y no tiene nada que ocultar, pero lamentablemente esa no es la situación”, dijo el abogado del padre de Spears, añadiendo que “quiere mucho a su hija y trabajó incansablemente para protegerla”.

Pero Spears quería poner fin a su larga batalla legal. “Como ella deseaba, su libertad ahora incluye que ya no necesitará asistir o estar involucrada con la corte en este asunto”, dijo Rosengart a CNN, en abril. “Aunque la curatela finalizó en noviembre de 2021, su deseo de libertad es ahora verdaderamente completo”, dijo.