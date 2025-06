“Un genio musical y revolucionario”: Paul McCartney, Bob Dylan y Elton John dedican emotivos homenajes a Brian Wilson tras su muerte

(CNN) — Brian Wilson era masivamente admirado por su talento. Incluso entre sus propios pares.

El legendario miembro de The Beach Boys, cuya muerte a los 82 años fue anunciada este miércoles, recibió múltiples homenajes en línea.

Paul McCartney compartió una serie de fotos de Wilson —una de ellas tomada por su difunta esposa, Linda McCartney— junto a un emotivo mensaje.

“Brian tenía ese misterioso sentido del genio musical que hacía que sus canciones fueran dolorosamente especiales”, detalló.

“Las notas que escuchaba en su cabeza y que luego nos transmitía eran simples y brillantes al mismo tiempo. Lo amaba y fue un privilegio estar cerca de su brillante luz, aunque fuera por un corto tiempo”, escribió el ex Beatle.

“¿Cómo seguiremos sin Brian Wilson? God Only Knows. Gracias, Brian. – Paul”.

Otro músico icónico, Bob Dylan, también se pronunció a través de X.

“Escuché la triste noticia sobre Brian hoy y pensé en todos los años que he pasado escuchándolo y admirando su genio”, expresó Dylan. “Descansa en paz, querido Brian”.

Heard the sad news about Brian today and thought about all the years I’ve been listening to him and admiring his genius. Rest in peace dear Brian.

— Bob Dylan (@bobdylan) June 11, 2025