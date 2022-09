(CNN Chile- CNN) — Brendan Fraser recibió una ovación de pie durante seis minutos después de la proyección de película The Whale en el Festival de Cine de Venecia.

Un video del momento compartido en redes sociales muestra al actor estadounidense con los ojos llorosos y visiblemente emocionado mientras la audiencia aplaudía enérgicamente.

Dirigida por Darren Aronofsky, la película se centra en el personaje de Fraser, Charlie, un solitario hombre de 270 kilos que intenta reconectarse con su hija, interpretada por la actriz de Stranger Things Sadie Sink.

The standing ovation for #TheWhale was so enthusiastic, Brendan Fraser tried to leave the theater but the crowd’s applause made him stay. #Venezia79 pic.twitter.com/ZZ0vbFX7Rl

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 4, 2022