Cultura Viña 2026

Bomba Estéreo sorprende en Viña 2026 invitando a la rapera chilena Flor de Rap a interpretar “Soy Yo”

Por CNN Chile

24.02.2026 / 02:42

En medio de un show con baja convocatoria, la agrupación colombiana invitó a la rapera nacional para interpretar juntas "Soy Yo", en un momento que se robó los aplausos de la noche.

La segunda jornada del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo un momento de alto voltaje artístico cuando Bomba Estéreo, pese a presentarse ante una Quinta Vergara con poco público, sorprendió al público con una invitada de lujo.

La banda colombiana convocó al escenario a Flor de Rap, reconocida rapera chilena, para interpretar juntas el himno “Soy Yo”.

El poder del rap nacional

La colaboración, que no estaba contemplada en la programación oficial, despertó al fiel público que se mantuvo en la explanada a pesar del frío y las altas horas de la noche.

Flor de Rap desplegó su característica performance lírica rápida, complementando a la perfección la energía de Li Saumet y su banda.

