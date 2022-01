(CNN/CNN Chile) – El comediante y actor reconocido por el público por el personaje de Danny Tanner en la comedia “Full House”, Bob Saget, falleció este domingo a los 65 años, de acuerdo un comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange en Orlando, Florida.

“Hoy temprano, los agentes fueron llamados al Ritz-Carlton Orlando, por un hombre que no respondía en una habitación. El hombre fue identificado como Robert Saget y declarado fallecido en lugar. Los detectives no encontraron signos de uso de drogas”, aseguraron las autoridades.

Earlier today, deputies were called to the Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes for a call about an unresponsive man in a hotel room. The man was identified as Robert Saget & pronounced deceased on scene. Detectives found no signs of foul play or drug use in this case. #BobSaget pic.twitter.com/aB1UKiOlmi

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) January 10, 2022