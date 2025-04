Blake Lively y Anna Kendrick regresan en “Otro Pequeño Favor”: Prime Video lanza tráiler oficial

La estrella de “Gossip Girl”, que se encuentra en medio de una resonada batalla judicial con Justin Baldoni, interpreta a una mujer enigmática que vuelve a causar caos en la vida de su antigua amiga, interpretada por Anna Kendrick.

Prime Video presentó el martes el tráiler oficial y el póster de Otro Pequeño Favor, la esperada secuela de la película Un Pequeño Favor (2018), protagonizada por Blake Lively y Anna Kendrick. El filme dirigido por Paul Feig se estrenará el 1 de mayo en más de 240 países.

Ambientada en la isla italiana de Capri, la historia reúne nuevamente a Stephanie Smothers (Kendrick) y Emily Nelson (Lively) en la lujosa boda de Emily con un empresario italiano.

En tanto, lo que promete ser un glamoroso evento se transforma en un escenario de misterio, traiciones y asesinatos; y tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine y Televisión SXSW 2025.

La primera entrega fue un éxito comercial, recaudando 97 millones de dólares a nivel global y consolidándose como una de las películas más vistas en plataformas de streaming.

Contexto legal en torno a Blake Lively

El estreno ha estado marcado por tensiones extracinematográficas. En medio de una disputa legal con el actor y director Justin Baldoni —con quien trabajó en It Ends With Us—, Blake Lively presentó una demanda por acoso sexual, angustia emocional e invasión de la privacidad.

Baldoni, por su parte, negó las acusaciones y contraatacó con acciones legales propias.