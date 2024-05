Quedan sólo días para el regreso de Black Pumas a Chile.

Tras un exitoso paso por el país en 2022, el dueto de soul psicodélico compuesto por Adrian Quesada (47) y Eric Burton (34) agendó la segunda visita de su carrera a la capital.

Y esta vez, con un segundo disco de estudio bajo el brazo: Chronicles of a Diamond (2023), sucesor de su exitoso debut homónimo de 2019.

En entrevista con CNN Magazine, Quesada, productor y compositor de la banda, ahondó en el proceso creativo tras sus obras.

“El disco debut lo grabamos todo en mi estudio. Había cosas que ya había grabado antes de conocer a Eric, y ese todo lo grabamos en vivo. Y claro que en el estudio puedes arreglar cositas, pero quería que se sintiera en vivo. Yo me imaginaba (lograr) que te pongas tus audífonos y sentir que estás en el cuarto con nosotros. Casi no arreglé nada. Eso era muy importante para mí, no cambiar mucho”.

Un contraste con el diversificado proceso de grabación de Chronicles of a Diamond, llevado a cabo en varias locaciones alrededor del mundo. La mezcla, además, incorporó el formato Dolby Atmos, ofreciendo una nueva dimensión auditiva para los oyentes.

“Usamos el estudio más como un instrumento”, explicó Quesada. “Este tiene más ear candy, cosas que puedes escuchar diferentes y que pusimos en el estudio al final”.

¿Una de las canciones de esta última ronda cuya elaboración más disfrutó? Hello, labrada en 2020, en plena pandemia.

“La grabamos en una tarde. Me acuerdo que andábamos tan emocionados de estar con otras personas… porque, en esos días, estábamos todos encerrados en casa. La pasamos bien padre, riéndonos y todo. Y hasta cuando empieza la canción, dejé todos esos sonidos que oyes. A Eric riéndose y la puerta cerrándose”.

Black Pumas y “la energía” del público chileno

El dueto llegará al país por segunda vez el próximo miércoles, 15 de mayo; en el marco de una gira sudamericana que también contemplará a Colombia y Brasil.

Volverán a pisar el escenario del Teatro Caupolicán mismo recinto que los vio debutar en el país en 2022.

El músico y productor texano también expresó admiración por la energía del público chileno durante su presentación en 2022, a pesar de su corta estancia en el país.

“La energía en el salón donde tocamos fue una cosa que nunca habíamos visto. Hemos tocado en todas partes del mundo y el público de ahí nos recibió como un juego de fútbol o algo. Era increíble la energía ahí”, expresó.

Finalmente, Quesada adelantó que la banda tocará una mezcla de canciones de ambos álbumes, prometiendo una experiencia única con su característico estilo de electric church.