El productor musical argentino Bizarrap lanzó la noche de este miércoles una nueva BZRP Music Sessions, en esta oportunidad con Austin Agustín Santos, más conocido como Arcángel.

Tras el masivo éxito y revuelo que causó la última sesión con Shakira, ahora era el turno del intérprete de icónicas canciones como Pa’ que la pases bien y Por amar a ciegas.

El artista norteamericano le canta a las personas que le tiran odio y hasta lanza algunas frases dedicadas a la polémica entre la artista colombiana y Piqué.

“Mi tiempo esperé, no me desesperé. Descansé un par de años, volví y me pegué. Matándolos como Shakira a Piqué, yo no juego fútbol, pero los Pelé”, canta en una parte.

Arcángel se suma así a otros grandes intérpretes, como Nicky Jam, Paulo Londra, Nathy Peluso, Residente y Eladio Carrión, que han colaborado con Bizarrap.

