Billie Eilish recibe un golpe en el rostro con un objeto lanzado por un fan en pleno concierto

Durante su presentación en el Desert Diamond Arena en Arizona el 13 de diciembre, Billie Eilish fue golpeada en la cara por un collar lanzado desde el público.

El incidente ocurrió mientras cantaba “What Was I Made For?”, sentada en el suelo con las piernas cruzadas.

Billie Eilish was struck by a necklace thrown from the crowd during her concert tonight.

