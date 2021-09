La cantante estadounidense Billie Eilish (19) ya está retomando sus presentaciones en vivo y se hizo presente en el Festival Governors Ball en Nueva York el viernes en la noche.

Sin embargo, la compositora tuvo que interrumpir su espectáculo para llamar la atención a los encargados de seguridad: reclamó que los funcionaros no estaban atentos a la multitud.

“Seguridad, ¿por qué no están prestando atención?”, expresó a todo pulmón la joven artista, en mitad de su canción Happier Than Ever, e indicó un lugar específico, aunque no quedó claro el motivo de su alerta.

Lee también: Liberan escena de adelanto de la cuarta temporada de “Ozark”

Eilish siguió cantando y preguntó al público si se encontraba bien antes de hacer una segunda pausa.

“¿Todo el mundo bien? ¿Están bien?”, preguntó, a lo que sus fanáticos respondieron con un grito.

when she yelled at security during eiw😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/rf7exz2JK7 — daniel (@buwygidan) September 25, 2021

La intérprete de Bad Guy no abordó el incidente después de haber terminado su espectáculo, pero en su cuenta de Instagram señaló que esta ha sido una de sus actuaciones favoritas.

Recientemente, Eilish contó que luego de cambiar su forma de vestir perdió más de 100 mil seguidores en Instagram. “Perdí 100.000 seguidores, solo por las tetas”, dijo en relación a sus fotos con corset.