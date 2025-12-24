Banksy reaparece en Londres: Obra estuvo presente solo unas pocas horas antes de ser cubierta

Uno de los murales fue cubierto pocas horas después, repitiendo un patrón habitual en las obras del artista.

Banksy confirmó este lunes la autoría de dos murales idénticos en Londres: dos niños con ropa de invierno, recostados de espaldas sobre el suelo, miran el cielo mientras uno apunta con el dedo hacia arriba. La primera pieza aparece sobre unos garajes en Queen’s Mews, en Bayswater, y la segunda se ubica en una pared del rascacielos Centre Point, en pleno centro de la capital británica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Banksy (@banksy)

Arte momentáneo a la vista

Según informó MetroNews, el mural de Queen’s Mews quedó cubierto con tableros por trabajadores apenas horas después de la confirmación del artista, lo que impide su observación para turistas y seguidores que llegaron al lugar. La rápida intervención refuerza un patrón: las obras del creador, cuya identidad sigue en secreto, suelen enfrentar bloqueos, daños o eliminación poco después de aparecer.

El antecedente más reciente ocurrió en septiembre, cuando una imagen de Banksy en el exterior del Tribunal Superior de Londres desapareció tras una acción de las autoridades. Esa escena mostraba a un juez con peluca y toga golpeando con un mazo a una persona con una pancarta con manchas rojas, lectura que muchos vincularon con una crítica a la libertad de expresión.

Con nuevos murales en Londres, Banksy vuelve al centro de atención por su arte callejero de contenido social, político y medioambiental.