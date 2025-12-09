Cultura conciertos

Banda Pánico confirma fechas de cierre de año en Concepción y el Teatro Coliseo

Por CNN Chile

09.12.2025 / 10:45

{alt}

La agrupación chilena, que cuenta con tres décadas de trayectoria, repasará el repertorio clave de su discografía en ambos shows.

La banda chilena Pánico realizará dos conciertos en diciembre como parte del cierre de sus actividades 2025, luego de un año marcado por la celebración de sus 30 años de trayectoria y una gira nacional durante el primer semestre.

El viernes 12 de diciembre, el grupo se presentará en el Teatro Lihuén. de Concepción, en un show que marca su retorno a la ciudad.

Las entradas están disponibles a través de Passline.

Un día después, el sábado 13 de diciembre, Pánico encabezará el festival Pervervisión en el Teatro Coliseo de Santiago, instancia que reunirá a las bandas Estoy Bien, Candelabro, Hesse Kassel y Chini.PNG, desde las 16:00 horas.

Los tickets se venden vía Puntoticket.

En ambos conciertos, la agrupación contempla un repertorio centrado en sus títulos más conocidos, entre ellos Transpíralo, Las Cosas Van Más Lento, Lupita, Chica Bonita y Demasiada confusión.

DESTACAMOS

Servicios Hoy es el último debate presidencial: ¿A qué hora y dónde ver el cara a cara entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?

LO ÚLTIMO

Mundo El "histórico" alto el fuego mediado por Trump colapsa tras intensos enfrentamientos en la frontera entre Tailandia y Camboya
Fracasó sesión de Sala por ausencia de diputados: Se citó a una nueva sesión para la tarde
Ministro Álvaro Elizalde por bots y noticias falsas: “Lo que le pasó a Evelyn Matthei fue muy injusto”
Carabineros abre nuevas vacantes civiles con sueldos de hasta $1,7 millones: Revisa los cargos disponibles
Furia del Libro 2025: Llega al GAM con actividades gratuitas en el cierre del año
Revisa cómo funcionará el transporte público para la segunda vuelta presidencial: Metro de Santiago y EFE serán gratis