Bad Bunny tendrá nuevo escenario en Chile: Anuncian implementación de “La Casita” y ofrecen devolución del dinero de entradas VIP

A través de un comunicado, Bizarro anunció novedades con los conciertos de Bad Bunny del 9, 10 y 11 de enero de 2026, que se realizarán en el Estadio Nacional.

Desde la organización, señalaron que implementarán modificaciones a las localidades -que ya están agotadas- como parte de “los lineamientos entregados por parte del “Debí tirar más fotos world tour” para todos los conciertos en Latinoamérica“.

En esa línea, detallaron que “se añadirá un escenario B, denominado ‘La Casita‘ al final de la localidad “Weltita (Cancha general)” cerca de la localidad “voy a llevarte pa PR (Galería)”, como se muestra en el mapa referencial que puedes revisar en este mismo comunicado”.

Además, indicaron que “se cambiará el diseño conceptual del escenario, agregando nuevas localidades que estarán dentro de la estructura, las cuales se denominarán ‘Los Vecinos‘, ‘Stage A‘ y ‘Stage B‘. Las ubicaciones se muestran en el mapa referecial que puedes revisar en este mismo comunicado”.

En cuanto a los cambios, desde Bizarro apuntaron a que “sabemos que los ajustes anunciados pueden generar dudas entre las personas asistentes, pero como es de conocimiento público, las entradas se pusieron a la venta muchos meses antes del desarrollo de los primeros conciertos, de acuerdo al mapa de ubicaciones original del tour mundial, el cual fue modificado para dar una experiencia similar a los fans de todos los países que son parte de la gira“.

Finalmente, pusieron a disposición un periodo de devolución del dinero para “quienes hayan adquirido sus entradas en las localidades ‘PIT DTMF IZQUIERDO’, ‘PIT DTMF DERECHO’ y ‘BAILE INOLVIDABLE (Cancha VIP)’ y consideren que estos cambios afectan o modifican la expectativa inicial”.

Habrá dos opciones: la primera, mantener la entrada y aceptar el nuevo mapa referencial; y la segunda es “devolver su entrada y recibir el 100% del importe pagado, incluyendo el cargo por servicio”.

Dicha última alternativa estará disponible hasta el 22 de diciembre de 2025 a las 12 del día.

En cuanto a los cambios, la productora aseguró que “hacemos presente que todos los cambios aplicados en el mapa referencial tienen como principio el estricto cumplimiento del rider técnico del tour, para que todos los países disfruten de la misma calidad de espectáculo, siempre respetando todas las normas de seguridad y legislación local vigente”.