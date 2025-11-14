Cultura latin grammy

Con información de CNN

Bad Bunny, Ca7riel & Paco Amoroso y Karol G destacan entre los ganadores de los Latin Grammy 2025

Por CNN Chile

14.11.2025 / 23:07

{alt}

En la 26ª edición de los Latin Grammy, Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso se coronaron como los artistas más premiados, mientras que Karol G destacó al llevarse la categoría Canción del Año con “Si antes te hubiera conocido”.

(CNN Español)— La Academia Latina de la Grabación entregó este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, los premios Latin Grammy en su edicion 26.

Los artistas más premiados en la gala fueron el músico puertorriqueño Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, quienes recibieron cinco premios cada uno, destacando Bad Bunny por recibir el galardón a mejor álbum del año.

Les siguieron los artistas Liniker y Natalia Lafourcade, con tres premios cada una.

A continuación, indicamos los ganadores en las categorías más importantes de los premios Latin Grammy 2025.

Álbum del año

Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué?
Bad Bunny – Debí tirar más fotos – GANADOR
Carín León – Palabra de to’s (seca)
Ca7riel & Paco Amoroso – Papota
Elena Rose – En las nubes – Con mis panas
Gloria Estefan – Raíces
Joaquina – Al romper la burbuja
Liniker – Caju
Natalia Lafourcade – Cancionera
Rauw Alejandro – Cosa nuestra
Vicente García – Puñito de Yocahú

Canción del año

Alejandro Sanz – Palmeras en el jardín
Andrés Cepeda – Bogotá
Bad Bunny – Baile inolvidable
Bad Bunny –DTMF
Ca7riel & Paco Amoroso – El día del amigo
Ca7riel & Paco Amoroso – #Tetas
Karol G – Si antes te hubiera conocido – GANADORA
Liniker – Veludo marrom
Mon Laferte – Otra noche de llorar
Natalia Lafourcade – Cancionera

Grabación del año

Alejandro Sanz – Palmeras en el jardín – GANADOR
Bad Bunny – Baile inolvidable
Bad Bunny – DTMF
Ca7riel & Paco Amoroso – El día del amigo
Ca7riel & Paco Amoroso – #Tetas
Jorge Drexler & Conociendo Rusia – Desastres fabulosos
Karol G – Si antes te hubiera conocido
Liniker con Amaro Freitas & Anavitória – Ao teu lado
Natalia Lafourcade – Cancionera
Zoe Gotusso – Lara

Mejor nuevo artista

Alex Luna
Alleh
Annasofia
Camila Guevara
Isadora
Juliane Gamboa
Paloma Morphy – GANADORA
Ruzzi
Sued Nunes
Yerai Cortés

Mejor canción pop

Andrés Cepeda – Bogotá
Ca7riel & Paco Amoroso – El día del amigo – GANADOR
Nicole Zignago – Te quiero
Shakira – Soltera
Yami Safdie & Camilo – Querida yo

Mejor Interpretación de reggaetón

Bad Bunny – Voy a llevarte pa’ PR – GANADOR
Lenny Tavárez – Brillar
Nicky Jam – Dile a él
Rauw Alejandro & Alexis y Fido – Baja pa’ acá
Yandel & Tego Calderón – Reggaeton malandro

Mejor álbum de música urbana

Bad Bunny – Debí tirar más fotos– GANADOR
Fariana – Underwater
Nicki Nicole – Naiki
Papatinho – MPC (Música Popular Carioca)
Yandel – Elyte

Mejor álbum de salsa

Gilberto Santa Rosa – Debut y segunda tanda, Vol. 2
Issac Delgado – Mira como vengo
José Alberto “El canario” – Big swing
Los Hermanos Rosario – Infinito positivo
Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta – Fotografías– GANADOR

Mejor álbum de cumbia/vallenato

Checo Acosta – Son 30
Karen Lizarazo – De amor nadie se muere
Los Cumbia Stars – “Baila kolombia
Peter Manjarrés & Luis José Villa – La Jerarquía
Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella – El último baile – GANADOR

Mejor álbum de merengue/bachata

Alex Bueno – El más completo
Eddy Herrera – Novato apostador – GANADOR
Milly Quezada – Live, Vol. 1 (desde el Teatro Nacional de República Dominicana)

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

Christian Nodal – ¿Quién + como yo?– GANADOR
Mariachi Reyna de Los Ángeles – Alma de Reyna 30 Aniversario
Pepe Aguilar – Mi suerte es ser mexicano

Mejor álbum de banda

Banda MS de Sergio Lizárraga – Edición Limitada
Julión Álvarez y su Norteño Banda – 42 18 – GANADOR
Luis Angel “El flaco” – 25 Aniversario (Deluxe)

Mejor álbum de música tejana

Bobby Pulido – Bobby Pulido & friends una tuya y una mía (Vol. 1 / En vivo) – GANADOR
El Plan – Imperfecto, Vol. 2
Gabriella – Yo no te perdí
Grupo Cultura – Reflexiones
Juan Treviño – Juan Treviño
Marian y Mariel – El siguiente paso (Live Session)

Mejor álbum de música norteña

Alfredo Olivas – V1V0
El Plan & Manuel Alejandro – El Plan & Manuel Alejandro
La Energía Norteña – Pasado, presente, futuro
Los Tigres del Norte – La lotería – GANADOR
Pesado – Frente a frente

Mejor interpretación de música electrónica latina

Boza & Elena Rose – Orion (Sistek Remix)
Ela Minus – QQQQ
Imanbek & Taichu – Ella quiere techno
Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin – Rulay en Dubai (Extended)
Rawayana & Akapellah – Veneka – GANADOR

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

Carín León – Palabra de to’s (seca) – GANADOR
DannyLux – Leyenda
Grupo Firme – Evolución
Ivan Cornejo – Mirada
Tito Double P – Incómodo

Mejor canción regional

Carín León & Maluma – Si tú me vieras
Fuerza Regida & Grupo Frontera – Me jalo
Grupo Frontera – Hecha pa’ mí
Kakalo & Carín León – Tierra trágame
Los Tigres del Norte – La lotería – GANADORA
Lupita Infante – ¿Seguimos o no?

Mejor álbum de pop contemporáneo

Aitana – Cuarto azul
Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué? – GANADOR
Elena Rose – En las nubes – Con mis panas
Elsa y Elmar – Palacio
Joaquina – Al romper la burbuja

Mejor álbum de pop tradicional

Andrés Cepeda – Bogotá – GANADOR
Jesse & Joy – Lo que nos faltó decir
Natalia Lafourcade – Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall
Raquel Sofía – Después de los 30
Zoe Gotusso – Cursi

Mejor canción de rap/hip hop

Akapellah con Trueno – Parriba
Arcángel – THC
Big Soto & Eladio Carrión – El favorite de Mami
J Noa & Vakero – Sudor y tinta
Trueno – Fresh – GANADOR

Mejor interpretación urbana/fusión urbana

Alleh & Yorghaki – Capaz (merengueton)
Bad Bunny – DTMF – GANADOR
FJay Wheeler- Roma
Tokischa & Nathy Peluso – De maravisha
W Sound, Beéle & Ovy On the Drums – La plena (W Sound 05)

Mejor álbum tropical contemporáneo

Alain Pérez – Bingo
Mike Bahía – Calidosa
Pedrito Martínez – Ilusión óptica
Puerto Candelaria – Fiesta candelaria – GANADOR
Vicente García – Puñito de Yocahú

Mejor canción tropical

Fonseca & Rawayana – Venga lo que venga
Fonseca & Rubén Blades – Nunca me fui
Gilberto Santa Rosa – Ahora o nunca
Karol G – Si antes te hubiera conocido – GANADOR
Luis Enrique – La foto
Techy Fatule – Cariñito
Víctor Manuelle – Si volviera Jesús

Mejor álbum de rock

A.N.I.M.A.L. – Legado
Eruca Sativa – A tres días de la Tierra
Fito Páez – Novela”– GANADOR
Leiva – Gigante
Marilina Bertoldi – Luna en Obras (en vivo)

Mejor canción de rock

A.N.I.M.A.L. – Legado
Ali Stone – TRNA
Eruca Sativa – Volarte
Fito Páez – Sale el sol – COGANADOR
Renee – La torre – COGANADORA

Mejor álbum de pop/rock

Bandalos Chinos – Vándalos
Dani Martín – El último día de nuestras vidas
Diamante Eléctrico – Malhablado
Lasso – Malcriado
Morat – Ya es mañana – GANADOR
Renee – R

Mejor canción de pop/rock

Debi Nova – Tu manera de amar
Joaquín Sabina – Un último vals
Joaquina – No llames lo mío nuestro
Jorge Drexler & Conociendo Rusia – Desastres fabulosos – GANADOR
Lasso – Lucifer
Leiva – Ángulo muerto

Mejor canción de raíces

Anita Vergara & Tato Marenco – Ella
Bad Bunny – Lo que le pasó a Hawaii
Luis Enrique & C4 Trío – Aguacero – GANADOR
Monsieur Periné con Bejuco – Jardín del paraíso
Natalia Lafourcade – El palomo y la negra
Natalia Lafourcade & El David Aguilar – Como quisiera quererte

Mejor canción urbana

Álvaro Díaz & Nathy Peluso – XQ eres así
Bad Bunny – DTMF – GANADOR
Bad Bunny – La mudanza
Maluma – Cosas pendientes
Trueno & Young Miko – En la city

Mejor álbum de música alternativa

Ca7riel & Paco Amoroso – Papota – GANADOR
Judeline – Bodhiria
Latin Mafia – Todos los días todo el día
Marilina Bertoldi – Para quien trabajas Vol. I
Rusowsky – Daisy

Mejor canción de música alternativa

Bandalos Chinos – El ritmo
Ca7riel & Paco Amoroso – #Tetas – GANADOR
Judeline – Joropo
Latin Mafia – Siento que merezco más
Paloma Morphy – (Sola)

DESTACAMOS

Tecnologías "Y esto no es todo": CNN Chile ofrece desde hoy el pódcast de noticias de la Universidad de Georgetown

LO ÚLTIMO

Mundo "Pensamos que se nos caía la casa encima, fue de terror": El dramático testimonio tras explosión de planta química en Argentina
Video: El Impactante registro de una explosión en planta química en Argentina
Bad Bunny, Ca7riel & Paco Amoroso y Karol G destacan entre los ganadores de los Latin Grammy 2025
¿Cómo llegan los candidatos presidenciales a las elecciones? l CNN Prime
Cómo me excuso de votar en las elecciones y hasta cuándo sirve el carnet vencido: Carabineros explica detalles de sufragio
Trump pedirá investiguen vínculos de Epstein con una serie de figuras de alto perfil, entre ellos, Clinton