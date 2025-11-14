Bad Bunny, Ca7riel & Paco Amoroso y Karol G destacan entre los ganadores de los Latin Grammy 2025

En la 26ª edición de los Latin Grammy, Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso se coronaron como los artistas más premiados, mientras que Karol G destacó al llevarse la categoría Canción del Año con “Si antes te hubiera conocido”.
(CNN Español)— La Academia Latina de la Grabación entregó este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, los premios Latin Grammy en su edicion 26.
Los artistas más premiados en la gala fueron el músico puertorriqueño Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, quienes recibieron cinco premios cada uno, destacando Bad Bunny por recibir el galardón a mejor álbum del año.
Les siguieron los artistas Liniker y Natalia Lafourcade, con tres premios cada una.
A continuación, indicamos los ganadores en las categorías más importantes de los premios Latin Grammy 2025.
Álbum del año
Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué?
Bad Bunny – Debí tirar más fotos – GANADOR
Carín León – Palabra de to’s (seca)
Ca7riel & Paco Amoroso – Papota
Elena Rose – En las nubes – Con mis panas
Gloria Estefan – Raíces
Joaquina – Al romper la burbuja
Liniker – Caju
Natalia Lafourcade – Cancionera
Rauw Alejandro – Cosa nuestra
Vicente García – Puñito de Yocahú
Canción del año
Alejandro Sanz – Palmeras en el jardín
Andrés Cepeda – Bogotá
Bad Bunny – Baile inolvidable
Bad Bunny –DTMF
Ca7riel & Paco Amoroso – El día del amigo
Ca7riel & Paco Amoroso – #Tetas
Karol G – Si antes te hubiera conocido – GANADORA
Liniker – Veludo marrom
Mon Laferte – Otra noche de llorar
Natalia Lafourcade – Cancionera
Grabación del año
Alejandro Sanz – Palmeras en el jardín – GANADOR
Bad Bunny – Baile inolvidable
Bad Bunny – DTMF
Ca7riel & Paco Amoroso – El día del amigo
Ca7riel & Paco Amoroso – #Tetas
Jorge Drexler & Conociendo Rusia – Desastres fabulosos
Karol G – Si antes te hubiera conocido
Liniker con Amaro Freitas & Anavitória – Ao teu lado
Natalia Lafourcade – Cancionera
Zoe Gotusso – Lara
Mejor nuevo artista
Alex Luna
Alleh
Annasofia
Camila Guevara
Isadora
Juliane Gamboa
Paloma Morphy – GANADORA
Ruzzi
Sued Nunes
Yerai Cortés
Mejor canción pop
Andrés Cepeda – Bogotá
Ca7riel & Paco Amoroso – El día del amigo – GANADOR
Nicole Zignago – Te quiero
Shakira – Soltera
Yami Safdie & Camilo – Querida yo
Mejor Interpretación de reggaetón
Bad Bunny – Voy a llevarte pa’ PR – GANADOR
Lenny Tavárez – Brillar
Nicky Jam – Dile a él
Rauw Alejandro & Alexis y Fido – Baja pa’ acá
Yandel & Tego Calderón – Reggaeton malandro
Mejor álbum de música urbana
Bad Bunny – Debí tirar más fotos– GANADOR
Fariana – Underwater
Nicki Nicole – Naiki
Papatinho – MPC (Música Popular Carioca)
Yandel – Elyte
Mejor álbum de salsa
Gilberto Santa Rosa – Debut y segunda tanda, Vol. 2
Issac Delgado – Mira como vengo
José Alberto “El canario” – Big swing
Los Hermanos Rosario – Infinito positivo
Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta – Fotografías– GANADOR
Mejor álbum de cumbia/vallenato
Checo Acosta – Son 30
Karen Lizarazo – De amor nadie se muere
Los Cumbia Stars – “Baila kolombia”
Peter Manjarrés & Luis José Villa – La Jerarquía
Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella – El último baile – GANADOR
Mejor álbum de merengue/bachata
Alex Bueno – El más completo
Eddy Herrera – Novato apostador – GANADOR
Milly Quezada – Live, Vol. 1 (desde el Teatro Nacional de República Dominicana)
Mejor álbum de música ranchera/mariachi
Christian Nodal – ¿Quién + como yo?– GANADOR
Mariachi Reyna de Los Ángeles – Alma de Reyna 30 Aniversario
Pepe Aguilar – Mi suerte es ser mexicano
Mejor álbum de banda
Banda MS de Sergio Lizárraga – Edición Limitada
Julión Álvarez y su Norteño Banda – 42 18 – GANADOR
Luis Angel “El flaco” – 25 Aniversario (Deluxe)
Mejor álbum de música tejana
Bobby Pulido – Bobby Pulido & friends una tuya y una mía (Vol. 1 / En vivo) – GANADOR
El Plan – Imperfecto, Vol. 2
Gabriella – Yo no te perdí
Grupo Cultura – Reflexiones
Juan Treviño – Juan Treviño
Marian y Mariel – El siguiente paso (Live Session)
Mejor álbum de música norteña
Alfredo Olivas – V1V0
El Plan & Manuel Alejandro – El Plan & Manuel Alejandro
La Energía Norteña – Pasado, presente, futuro
Los Tigres del Norte – La lotería – GANADOR
Pesado – Frente a frente
Mejor interpretación de música electrónica latina
Boza & Elena Rose – Orion (Sistek Remix)
Ela Minus – QQQQ
Imanbek & Taichu – Ella quiere techno
Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin – Rulay en Dubai (Extended)
Rawayana & Akapellah – Veneka – GANADOR
Mejor álbum de música mexicana contemporánea
Carín León – Palabra de to’s (seca) – GANADOR
DannyLux – Leyenda
Grupo Firme – Evolución
Ivan Cornejo – Mirada
Tito Double P – Incómodo
Mejor canción regional
Carín León & Maluma – Si tú me vieras
Fuerza Regida & Grupo Frontera – Me jalo
Grupo Frontera – Hecha pa’ mí
Kakalo & Carín León – Tierra trágame
Los Tigres del Norte – La lotería – GANADORA
Lupita Infante – ¿Seguimos o no?
Mejor álbum de pop contemporáneo
Aitana – Cuarto azul
Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué? – GANADOR
Elena Rose – En las nubes – Con mis panas
Elsa y Elmar – Palacio
Joaquina – Al romper la burbuja
Mejor álbum de pop tradicional
Andrés Cepeda – Bogotá – GANADOR
Jesse & Joy – Lo que nos faltó decir
Natalia Lafourcade – Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall
Raquel Sofía – Después de los 30
Zoe Gotusso – Cursi
Mejor canción de rap/hip hop
Akapellah con Trueno – Parriba
Arcángel – THC
Big Soto & Eladio Carrión – El favorite de Mami
J Noa & Vakero – Sudor y tinta
Trueno – Fresh – GANADOR
Mejor interpretación urbana/fusión urbana
Alleh & Yorghaki – Capaz (merengueton)
Bad Bunny – DTMF – GANADOR
FJay Wheeler- Roma
Tokischa & Nathy Peluso – De maravisha
W Sound, Beéle & Ovy On the Drums – La plena (W Sound 05)
Mejor álbum tropical contemporáneo
Alain Pérez – Bingo
Mike Bahía – Calidosa
Pedrito Martínez – Ilusión óptica
Puerto Candelaria – Fiesta candelaria – GANADOR
Vicente García – Puñito de Yocahú
Mejor canción tropical
Fonseca & Rawayana – Venga lo que venga
Fonseca & Rubén Blades – Nunca me fui
Gilberto Santa Rosa – Ahora o nunca
Karol G – Si antes te hubiera conocido – GANADOR
Luis Enrique – La foto
Techy Fatule – Cariñito
Víctor Manuelle – Si volviera Jesús
Mejor álbum de rock
A.N.I.M.A.L. – Legado
Eruca Sativa – A tres días de la Tierra
Fito Páez – Novela”– GANADOR
Leiva – Gigante
Marilina Bertoldi – Luna en Obras (en vivo)
Mejor canción de rock
A.N.I.M.A.L. – Legado
Ali Stone – TRNA
Eruca Sativa – Volarte
Fito Páez – Sale el sol – COGANADOR
Renee – La torre – COGANADORA
Mejor álbum de pop/rock
Bandalos Chinos – Vándalos
Dani Martín – El último día de nuestras vidas
Diamante Eléctrico – Malhablado
Lasso – Malcriado
Morat – Ya es mañana – GANADOR
Renee – R
Mejor canción de pop/rock
Debi Nova – Tu manera de amar
Joaquín Sabina – Un último vals
Joaquina – No llames lo mío nuestro
Jorge Drexler & Conociendo Rusia – Desastres fabulosos – GANADOR
Lasso – Lucifer
Leiva – Ángulo muerto
Mejor canción de raíces
Anita Vergara & Tato Marenco – Ella
Bad Bunny – Lo que le pasó a Hawaii
Luis Enrique & C4 Trío – Aguacero – GANADOR
Monsieur Periné con Bejuco – Jardín del paraíso
Natalia Lafourcade – El palomo y la negra
Natalia Lafourcade & El David Aguilar – Como quisiera quererte
Mejor canción urbana
Álvaro Díaz & Nathy Peluso – XQ eres así
Bad Bunny – DTMF – GANADOR
Bad Bunny – La mudanza
Maluma – Cosas pendientes
Trueno & Young Miko – En la city
Mejor álbum de música alternativa
Ca7riel & Paco Amoroso – Papota – GANADOR
Judeline – Bodhiria
Latin Mafia – Todos los días todo el día
Marilina Bertoldi – Para quien trabajas Vol. I
Rusowsky – Daisy
Mejor canción de música alternativa
Bandalos Chinos – El ritmo
Ca7riel & Paco Amoroso – #Tetas – GANADOR
Judeline – Joropo
Latin Mafia – Siento que merezco más
Paloma Morphy – (Sola)