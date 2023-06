Anthony Hopkins manifestó su malestar ante su experiencia en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), indicando que su actuar “no tuvo sentido”.

En entrevista con The New Yorker, el ganador de dos premios Óscar y distintos reconocimientos, y caballero de Reino Unido, criticó en duros términos el desarrollo de las películas de superhéroes ante la interpretación que realizó de Odín en la saga Thor.

“Me pusieron una armadura, me pusieron barba. Siéntate en el trono, grita un poco. Si estás sentado delante de una pantalla verde, no tiene sentido actuar”, expresó.

Hopkins personificó al Padre de todo en las tres primeras películas individuales del UCM sobre el Dios del trueno (2011, 2013 y 2017), siendo además una de las grandes y primeras figuras estrellas de Hollywood presentes en la saga.

Christian Bale: “La definición de esto es monotonía”

Las palabras del actor recordaron a la crítica que hizo Christian Bale a GQ tras personificar al villano Gorr en Thor: Amor y trueno (2022): “Esa fue la primera vez que lo hice (trabajar con pantalla verde). Quiero decir, la definición de esto es monotonía. Tienes un buen equipo. Tienes otros actores que tienen mucha más experiencia que tú”.

“¿Puedes diferenciar un día de otro? No, absolutamente no. No tienes idea de qué hacer. Ni siquiera podía diferenciar un escenario del siguiente. Ellos seguían diciendo: ‘Estás en el escenario tres’. Bueno, y yo respondía, ‘¿Cuál es ese?’ ‘El azul’ Y, entonces me indicaban, ‘Sí. Pero estás en el escenario siete. ‘¿Cuál es ese?’ ‘El azul.’ Yo pensaba, ‘Oh, ¿dónde?’”, agregó.