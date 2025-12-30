“Me tiene con un nudo en la garganta”: Don Rorro envío mensaje a Angelo Pierattini tras accidente automovilístico

El músico de Sinergia y presidente de la SCD se refirió al accidente que sufrió el miembro de Weichafe y que lo mantiene en coma inducido.

Este martes se dio a conocer el accidente automovilístico que sufrió el músico chileno Angelo Pierattini, miembro del grupo Weichafe, y que lo dejó en estado grave.

Según reportes, el accidente tuvo lugar cerca de las 13:00 en la Ruta 68, donde habría sufrido un choque por alcance en donde otro vehículo le impactó desde atrás.

El músico se encuentra en coma inducido mientras es tratado por las distintas lesiones sufridas, entre ellas fracturas en la cabeza y en las costillas.

Tras conocerse el estado de salud de Pierattini fueron diversos los comentarios de colegas y miembros de la escena. Entre ellos, Rodrigo “Don Rorro” Osorio, integrante de Sinergia y presidente de la SCD, quien aprovechó de enviar su apoyo en este difícil momento.

“Me tiene con un nudo en la garganta la situación de Angelo Pierattini y el grave accidente automovilístico que sufrió”, escribió Don Rorro en su cuenta de X.