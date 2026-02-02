Ana Tijoux se sumó a evento solidario por Gaza en España: Fue la única chilena en actuar

El evento también contó con la participación de artistas como Rosalía, Bad Gyal, Amaia y Morad.

La artista chilena Ana Tijoux se presentó la noche del jueves 29 de enero en el Palau Sant Jordi, como parte del evento Concert-manifest X Palestina, una jornada cultural y musical que reunió a figuras internacionales en apoyo a la causa palestina.

El encuentro contó con la participación de artistas como Rosalía, Bad Gyal, Amaia, Morad, Fermín Muguruza, además del exentrenador de fútbol Josep Guardiola, entre otros representantes del mundo cultural y social.

Ana Tijoux fue la única artista chilena presente en la jornada. Tras su participación, la cantante publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde señaló: “Las convicciones marcan la piel, la mirada, el pensar. Nunca mueren. A mil balas mil sentir levantamos”.

La actividad, también identificada como Act X Palestine, fue concebida como un llamado colectivo que utiliza la música, la palabra, el arte y la imagen para visibilizar la situación en Palestina y vincularla con otras demandas sociales y humanitarias a nivel global.

Según información entregada por la organización, la iniciativa es impulsada por organizaciones palestinas de derechos humanos, ayuda humanitaria y cultura, junto a redes europeas de construcción de paz y organizaciones catalanas.

Los fondos recaudados durante el evento serán destinados a organizaciones de ayuda humanitaria que trabajan en la Franja de Gaza.

La participación de Tijoux en Barcelona se da en un contexto de actividad reciente. La artista lanzó hace una semana Vinos & Vinilos, sencillo que corresponde al primer adelanto de un próximo EP colaborativo junto a DJ Dacel, proyecto actualmente en desarrollo.