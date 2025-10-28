Amparo Noguera por muerte de su padre: “Me gustaría lo recuerden como un hombre justo, un actor maravilloso y una persona generosa”

La actriz también confirmó que su padre falleció debido a un cáncer "que llevaba ya bastante tiempo".

Amparo Noguera se refirió a la muerte de su padre, Héctor Noguera, afirmando que quiere que lo recuerden “como un hombre justo, un actor maravilloso y una persona generosa“.

La mañana de este martes se confirmó el deceso del histórico actor a los 88 años debido a un cáncer “que llevaba ya bastante tiempo”, según confirmó la misma actriz.

Frente a la prensa, Amparo detalló que el diagnóstico lo vivieron “de la manera más privada y tranquila posible con él. Se precipitó bastante en los últimos días, cosa que agradecemos todos, porque mi papá nunca ha sido un hombre de estar quieto, era muy trabajador”.

Luego, habló sobre el legado de su padre. “Él siempre ha sido una persona muy curiosa, muy interesada por lo que ocurre en el mundo y en la humanidad, en los seres humanos. Nunca descalificó algo, ni dijo ‘esto no debe ser así, la verdad está en otra parte’, y yo creo que eso es lo que a él lo hizo interesarse por la gente, por el mundo, y el mundo por él“.

“Él también iba aprendiendo mucho de los jóvenes, cosas que de repente las personas que vamos creciendo hacemos al revés. (…) Yo lo admiro mucho a él y creo que me deja una tarea, nos deja a todos, una tarea difícil de realizar, de llevar a cabo, que es nunca decidir en qué etapa de la vida uno está, sino que estar en la vida nomás“, agregó la intérprete.

Consultada sobre cómo le gustaría que los chilenos recuerden a su papá, respondió: “Me gustaría que lo recuerden primero como un hombre justo, profundamente justo, de verdad, también como un actor maravilloso, como una persona muy generosa y como alguien que es parte de la historia cultural de este país. Yo creo que la gente lo va a recordar mucho mejor de lo que yo estoy describiendo“.