(CNN) – La 50ª edición de los American Music Awards se llevó a cabo este domingo por la noche en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

El programa, producido por dick clark productions y ABC, fue presentado por Wayne Brady.

El evento repleto de estrellas celebró la mejor música y actuaciones del año, según la votación de los seguidores.

Bad Bunny encabezó la lista de nominados de este año. El artista puertorriqueño obtuvo ocho nominaciones, incluida su primera como artista del año.

El conejo malo terminó llevándose a casa dos premios: al artista latino masculino favorito y al álbum latino favorito, por Un Verano Sin Ti.

Sin embargo, la noche fue para Taylor Swift, quien ganó en las seis categorías en las que estaba nominada, incluida la de artista del año, el máximo honor de la noche. Las victorias consolidaron a Swift como la artista más condecorada en la historia de los AMA, con 40 victorias en su carrera.

.@taylorswift13 is your Artist of the Year ❤️ #AMAs pic.twitter.com/Z8f2FVOv7Q

— American Music Awards (@AMAs) November 21, 2022