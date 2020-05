VIDEO RELACIONADO – Living Teatro: un nuevo formato para tiempos de Coronavirus (01:17)

La pandemia del COVID-19 ha dejado consecuencias en distintos ámbitos de la vida. Para prevenir el contagio y aplanar la propagación del virus, los expertos recomiendan realizar cuarentenas y distanciamiento social. Por lo mismo, los teatros han debido cerrar sus puertas y suspender sus funciones. “Somos un gremio que no cabe en ninguna categoría, no somos pyme ni subpyme”, afirmó el actor nacional Alfredo Castro en ADN Radio.

“Es un poquito antitético e inmoral que nos hagan pelear por unos fondos, cuando hay niños, familias y colegios que se sustentan con esta actividad”, acusó Castro ante el fondo concursable de 15 mil millones patrocinado por el Ministerio de las Culturas y las Artes.

Alfredo Castro contó que la actividad nunca ha sido fácil, pero “con fondos o sin fonos hemos sobrevivido”. Asimismo explicó que en el Teatro La Memoria tiene “un Fondart muy pequeño, pero como no estamos en funciones, tengo que aportar cinco millones de pesos yo, y el Ministerio no me permite recaudar esos fondos. Es un círculo asqueroso y no sé qué hacer”.

Castro contó que muchas personas creen que por haber trabajado en televisión los actores poseen una buena situación económica, pero eso no es así: “La televisión ahora funciona de otra manera. Desvinculó a todos los actores salvo dos o tres casos, tienen a la gente trabajando por proyecto con los sueldos reducidos a la mitad y trabajan 66 horas semanales, de lunes a sábado”.

El actor trabajó entre los 90 y los 2000 en el área dramática de TVN, y manifestó que hubo un tiempo en que sí tenían buenos sueldos “y uno pudo ahorrar o comprarse un departamento, pero eso se acabó”.

“Siempre nos atacan a nosotros, que somos comunistas privilegiados y mugrientos, pero quiero preguntar cuánto ganó TVN en esas teleseries por 10 años. Ese edificio fue construido gracias a nuestras teleseries, a nuestro trabajo”, ratificó el artista nacional que está sin trabajo hace siete meses.

En el Teatro La Memoria van a aprender “transmitir una obra que no es teatro, porque el teatro es en vivo, son personas respirando juntas, y esa experiencia es impagable”. Aún así, debido a la pandemia, van a reinventarse.

Actualmente, mediante plataformas digitales como Facebook, Zoom e Instagram, tienen programados talleres online.

Para finalizar, Castro especificó que las personas han soportado “la cuarentena y la soledad con nuestras series”. En ese punto criticó que Canal 13 esté dando una serie sólo los sábados a las 23:30 horas, ¿cómo el CNTV, que puso plata para esa serie, no le exige a ese canal darla a las 9 de la noche?. Según el actor, es “una serie maravilloso en la Antártica, con actores buenísimos y pasajes increíbles”.