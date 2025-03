Alfredo Castro arremete contra las teleseries actuales: Acusa que hay “guiones muy malos, personajes muy malos”

El reconocido actor nacional sostuvo sobre las producciones nacionales que "empezó a decaer el nivel muchísimo".

Alfredo Castro, emblemático actor de teleseries y cine, se refirió al presente de la actuación y de las producciones de ficción en Chile.

En conversación con BioBío TV, señaló que se alejó de las teleseries porque “me aburrí, me cansé, me enfermé físicamente”.

Alfredo Castro y las nuevas teleseries en Chile

“Después de las que hice con Vicente Sabatini, vinieron unas oleadas de dos o tres más. Y yo siento, para mi opinión, que empezó a decaer el nivel muchísimo”, apuntó sobre las teleseries que se produjeron luego que él se distanciara de la televisión.

En esa misma línea, asegura que se crearon “unos textos muy malos, guiones muy malos, personajes muy malos, historias muy malas”.

Además aseguró que “caer en repetir durante 100 capítulos ‘te amo – no te amo‘, ‘es mi hijo – no es mi hijo’, como que ya no me causó ningún interés“.

En cuanto a los personajes que prepararon para producciones como Romané, puntualizó que “trabajamos por lo menos tres meses intentando hablar romané, viviendo con los gitanos, aprendiendo los bailes, los modos, las emociones, las relaciones entre ellos. Era un trabajo fuerte, pero interesante, lo pasamos increíble”.

“Eran lindas esas teleseries porque tocaban temas muy profundos, muy importantes. Todos los temas que no se hablaban en aquella época, como el VIH, la discriminación, la vejez, el abuso de poder. A la gente le gustaban mucho”, acotó el actor nacional.