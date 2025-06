“Me siento sucia”: Fan acusa a Alejandro Sanz de manipulación emocional y profesional

La joven española que trabajó con Alejandro Sanz asegura haber mantenido un vínculo íntimo con el cantante cuando era parte de su staff. En un extenso testimonio, relató que la relación comenzó cuando tenía 18 años y él 49. Hoy, con más perspectiva, afirma sentirse “utilizada y humillada”.

Una joven española, identificada como Ivet Playà, publicó un testimonio en sus redes sociales donde afirma haber tenido un vínculo íntimo con el cantante Alejandro Sanz.

Según relata, la relación comenzó cuando tenía 18 años y era fan del artista, y se intensificó tras ser contratada para trabajar en su equipo a los 22.

“Yo era su fan y él me siguió en redes sociales”, dice Playà en un video publicado en TikTok. “Publicaba cosas mías en sus redes, me comentaba fotos. Yo alucinaba con que alguien como él me prestara atención”.

La joven cuenta que su admiración se convirtió en cercanía personal y que el primer encuentro privado con Sanz se dio cuando ella acababa de cumplir la mayoría de edad, mientras el artista tenía 49 años.

Poco tiempo después, comenzó a seguirlo en sus conciertos por España, costeando los gastos con trabajos esporádicos. Finalmente, fue contratada para formar parte de su equipo de trabajo en Madrid.

En su testimonio, Playà asegura que la relación laboral derivó en un vínculo personal “irremediable y sexual”.

Según sus palabras, lo que comenzó como una oportunidad profesional se convirtió en una experiencia que hoy califica como dolorosa: “Se suponía que estaba viviendo un sueño más de su mano, pero la realidad se convirtió en una terrible pesadilla”.

“Me siento engañada, me siento utilizada, me siento humillada, me siento incluso sucia”, expresa. También señala que “sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo considero moral e incluso humano”.

Playà sostiene que decidió compartir su experiencia como una forma de reivindicar su historia: “Ya no soy esa niña que estaba dispuesta a todo para estar más cerca de él. La Ivet de hoy sabe lo que es un vínculo sano, proporcional y recíproco”.

Pese a lo anterior, la joven aclaró más tarde que no está acusando al cantante de haber cometido un delito. “No culpabilizo a Alejandro Sanz de ninguna conducta delictiva”, afirmó en una publicación posterior en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, Alejandro Sanz no se ha referido públicamente a las declaraciones de Playà.