“Ahora entiendo a Luis Miguel”: El principal reclamo contra Viña 2026 que se toma las redes

Viña está de fiesta. Comenzó oficialmente el Festival de la Canción de Viña del Mar. El evento musical más importante del continente.

Sin embargo, un detalle durante la presentación de Gloria Estefan no pasó desapercibido para los cibernautas.

En X (Twitter), varios usuarios reclamaron contra la calidad del audio de la transmisión televisiva.

“Ahora entiendo a Luis Miguel por qué pelea tanto con los sonidistas ..perdón maestro”, indicó un usuario.

Otro complementó: “No es por nada, pero se escuchan más las coristas que Gloria Estefan”.

subanle el volumen a la gloriaaaaaa, se escuchan mas las coristas q ella!!! #Viña2026 — katalina 🇨🇱 (@kataanc) February 23, 2026

Arreglen el audioooo! Suenan mas fuertes los coristaaaaas! #Viña2026 — Camila González Castro (@C_gonzalezzzzzz) February 23, 2026

Ahora entiendo a Luis Miguel pk pelea tanto con los sonidistas ..perdón maestro #Viña2026 — Nelsinho (@nelsonthomflo) February 23, 2026