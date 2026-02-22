“Ahora entiendo a Luis Miguel”: El principal reclamo contra Viña 2026 que se toma las redes
Por CNN Chile
22.02.2026 / 22:30
En X (Twitter), varios usuarios reclamaron contra la calidad del audio de la transmisión televisiva.
Viña está de fiesta. Comenzó oficialmente el Festival de la Canción de Viña del Mar. El evento musical más importante del continente.
Sin embargo, un detalle durante la presentación de Gloria Estefan no pasó desapercibido para los cibernautas.
“Ahora entiendo a Luis Miguel por qué pelea tanto con los sonidistas ..perdón maestro”, indicó un usuario.
Otro complementó: “No es por nada, pero se escuchan más las coristas que Gloria Estefan”.