Cultura cultura

“Ahora entiendo a Luis Miguel”: El principal reclamo contra Viña 2026 que se toma las redes

Por CNN Chile

22.02.2026 / 22:30

{alt}

En X (Twitter), varios usuarios reclamaron contra la calidad del audio de la transmisión televisiva.

Viña está de fiesta. Comenzó oficialmente el Festival de la Canción de Viña del Mar. El evento musical más importante del continente.

Sin embargo, un detalle durante la presentación de Gloria Estefan no pasó desapercibido para los cibernautas.

En X (Twitter), varios usuarios reclamaron contra la calidad del audio de la transmisión televisiva.

“Ahora entiendo a Luis Miguel por qué pelea tanto con los sonidistas ..perdón maestro”, indicó un usuario.

Otro complementó: “No es por nada, pero se escuchan más las coristas que Gloria Estefan”.

DESTACAMOS

Cultura ¿Cuántos se han llevado la Gaviota de Platino en los 65 años de historia del Festival de Viña? Conócelos acá

LO ÚLTIMO

Cultura Matteo Bocelli asistió a misa en Viña del Mar antes de su show en el festival: "El Señor viene antes que cualquier cosa"
"Fome y más de lo mismo": Kramer no logra conquitar al público de redes sociales con su rutina en Viña 2026
Carolina Arregui lidera emotivo homenaje a Tito Noguera en la primera noche del Festival de Viña 2026
El mensaje a José Antonio Kast durante la rutina de Bombo Fica en el Festival de Comedia
"Ustedes hoy son mi país": Gloria Estefan emociona en Viña 2026 con "Cuba Libre", subiendo a José Antonio Neme al escenario
Un monstruo rendido le brinda a Gloria Estefan las gaviotas de plata y oro en Viña 2026