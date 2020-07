View this post on Instagram

Dúo Manopla viajó por un agujero de gusano y transportamos Dark a la realidad chilena. Acá dejamos a quienes serían los encargados de encarnar a los personajes en territorio nacional (Parte 1) 🌒 – Jonas Kahnwald – Lucas Balmaceda – Jonas Kahnwald (Adulto) – Benjamín Vicuña – Adán – Luis Gnecco – Martha Nielsen – Lucy Cominetti – Magnus Nielsen – Rocío Marengo – Mikkel Nielsen – Francisco Moore (Nacho de "BKN") – Ulrich Nielsen – Marcelo Alonso