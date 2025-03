Actor de Friends denuncia racismo en el set de la icónica serie

Stephen Park, quien apareció en dos episodios de la comedia de los 90, reveló un ambiente "tóxico" y comentarios discriminatorios hacia el actor James Hong.

Stephen Park, actor que participó en dos episodios de Friends, reveló un incidente racista ocurrido en el set de la icónica serie. Durante una entrevista en el podcast Pod Meets World, Park recordó cómo un asistente de dirección se refirió al veterano actor James Hong como “el tipo oriental”.

“En ese momento, sentí que era un ambiente bastante tóxico”, dijo Park. “Nadie sintió la necesidad de corregirlo o decir algo al respecto. Este era un comportamiento habitual en Hollywood en 1997”, agregó.

James Hong, una figura pionera para la representación asiática en Hollywood, es conocido por películas como Chinatown, Blade Runner y Everything Everywhere All At Once. Park destacó que este tipo de incidentes no eran aislados, sino parte de una cultura más amplia en la industria.

“Esto es más grande que este programa”, afirmó Park, según reportó NME, subrayando la normalización de comportamientos discriminatorios en esa época.