Murió Ace Frehley, fundador y exguitarrista de KISS, a los 74 años

16.10.2025 / 20:09

"Spaceman" falleció este jueves, según confirmó en un comunicado su familia. El guitarrista fue clave en temas como "Rock and Roll All Nite" y "I Was Made for Lovin' You".

(CNN) – Ace Frehley, el guitarrista original y miembro fundador de la banda de glam rock KISS que cautivó al público con su elaborado maquillaje y su guitarra llena de humo, murió el jueves.

Tenía 74 años.

Frehley murió pacíficamente rodeado de su familia en Morristown, Nueva Jersey, luego de una reciente caída, según su agente.

Los familiares dijeron en un comunicado que están “completamente devastados y desconsolados”, pero que apreciarán su risa y celebrarán la bondad que brindó a los demás.

KISS, cuyos éxitos incluían Rock and Roll All Nite y Detroit Rock City, era conocido por sus espectáculos teatrales, con fuegos artificiales, instrumentos humeantes y sangre falsa saliendo de las bocas de los miembros de la banda, que vestían chalecos antibalas, botas de plataforma, pelucas y su característica pintura facial en blanco y negro.

Los miembros de la banda adoptaron la personalidad de personajes de cómics: Frehley era conocido como “Space Ace” y “Spaceman”.

La banda fue extremadamente popular, especialmente a mediados de la década de 1970, vendiendo decenas de millones de álbumes y licenciando su imagen icónica para vender numerosos productos.

Frehley y sus compañeros de banda fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014.

La de Frehley es la primera muerte entre los cuatro miembros fundadores, un grupo que también incluye al cantante y guitarrista Paul Stanley, el bajista Gene Simmons y el baterista Peter Criss.

