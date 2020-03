El trío noruego A-ha, una de las bandas más populares del pop de los 80, acaba de confirmar su regreso a Chile.

A diez años de su última visita, la agrupación integrada por Magne Furuholmen, Morten Harket y Pål Waaktaar-Savoy se presentará por quinta vez en el país con su tour actual, en el que celebran su disco debut lanzado en 1985.

Se trata de Hunting High and Low, álbum que los llevó a ser conocidos en todo el mundo gracias a éxitos como “Take On Me”, “The Sun Always Shine On TV” y “Train of Thought”. Este trabajo es también el más vendido de su carrera, con cerca de 23 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Los diez temas de este disco forman parte del primer bloque del show que presentarán el próximo jueves 3 de septiembre en el Movistar Arena.

Además, en la segunda parte de su actual show, A-ha evita las canciones de sus trabajos más recientes y se dedica a repasar otros clásicos de los 80 como “Stay On These Roads”, “Crying In the Rain” y “I’ve Been Losing You”.

Las entradas para este concierto estarán disponibles desde el martes 17 de marzo a través de Puntoticket en una preventa exclusiva para clientes Entel, pagando con tarjetas Censosud Scotiabank con un 20% de descuento. La venta general comenzará el jueves 19 de marzo.

Los precios son las entradas, a continuación: