“Toco un poco la guitarra, escribo algunas canciones, he hecho unas pocas películas, pero nada de eso es realmente yo”, dijo George Harrison una vez. “El real yo es algo más”.

Este 25 de febrero se cumplen 77 años desde su nacimiento en 1943, en los que destacan casi diez años de trayectoria junto a The Beatles y más de tres décadas en solitario son parte de la trayectoria del británico, que entre sus obras cúlmine cuenta con el álbum triple All Things Must Pass (1970), así como también su participación en la súper banda Traveling Wilburys.

Harrison es conocido como el integrante más reservado y místico de los Fab Four, sin embargo también tenía gran sentido del humor, como lo refleja una anécdota junto al ex integrante de Genesis, Phil Collins, que vale la pena revivir a propósito de su natalicio.

La conexión de Collins con The Beatles se remonta a 1964, cuando fue contratado como extra en su primera película, A Hard Day’s Night (1964). Entonces tenía sólo 13 años, y pasó todo el día con adolescentes a los que se les ordenó gritar a toda velocidad durante la culminante escena del concierto televisivo, sin embargo, su purismo musical le jugó en contra.

“Querían niños que gritaran, y yo simplemente me quedé quieto, lo que probablemente es la razón por la que me cortaron la película”, relató en 2016. “Recuerdo haber pensado: ‘Por el amor de Dios, ¿puedes dejar de gritar? ¡Escuchemos la música!'”.

Años después tuvo una segunda experiencia con uno de los ex integrantes de la banda, que también fue decepcionante: en 1970 fue fichado para tocar congas en una sesión de The Art of Dying, para ser incluida en su primer disco solista, All Things Must Pass.

“Una noche nuestros managers me llamaron y me preguntaron ‘¿quieres ir a Abbey Road?’ Dije ‘estoy un poco ocupado’ y ellos dijeron ‘bueno, es para George Harrison’. Fui al lugar y estaba Ringo Starr, Billy Preston, Phil Spector, Klaus Voorman, Badfingre, Peter Drake, Mal Evans y George. Spector fue brusco. ‘Quién este joven que cree que puede tocar con The Beatles?’, relató a Rolling Stone.

Ansioso por probar su valor, el joven Collins, de 19 años entonces, tocó la canción con fuerza bruta durante los ensayos y pronto se hizo heridas que lo probaban, y para cuando comenzó la grabación, tenía las manos en carne viva y apenas podía tocar.

“Después de 90 minutos, tuve ampollas de sangre. Se tomaron un descanso, y luego vino el chofer de Ringo y dijo: ‘Has terminado’. El sonido de las congas, si es que aparecen, no se puede escuchar en la mezcla final. Cuando salió All Things Must Pass, revisé los créditos y no se me mencionó“, contó.

El propio Harrison desconocía la participación de Collins hasta 2001, cuando estaba armando un paquete remasterizado del álbum para celebrar su aniversario número 30. Él y Collins se habían hecho amigos en las décadas entremedio, por lo que Harrison decidió divertirse un poco.

Como disculpa por no acreditarlo en el lanzamiento original, le envió a Collins una versión de la canción que, según él, sí contenía sus colaboraciones de percusión perdidas.

“Recibí una cinta de George de la canción que toqué con las congas bastante fuerte”, contó Collins. “Pensé, Dios mío, esto suena terrible. De hecho, era una broma de Harrison. Había grabado (el percusionista]) Ray Cooper. (Él le pidió) ‘Toca mal, voy a grabarlo y enviárselo a Phil’. No podía creer que un Beatle hubiera pasado tanto tiempo en una broma para mí “, agregó.